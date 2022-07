Ewa Farna i jej mąż Martin Chobot doczekali się dwójki dzieci. Wspólnie wychowują trzyletniego Artura i córkę Ellę, która przyszła na świat w marcu tego roku. Artystka po porodzie wróciła już do koncertowania. Chroni jednak prywatność pociech i nie pokazuje ich twarzy. Wokalistka postanowiła zaprezentować jednak fanom, jak łączy obowiązki zawodowe z macierzyństwem. Czasami bywa ciężko, ale opanowała do perfekcji ekspresowe szykowanie się do występów. Uroczy kadr z córką doskonale pokazuje ogrom matczynej miłości.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wszyscy mogli obserwować, jak się zmieniają. Te gwiazdy zaczęły karierę w mediach jako dzieci

Zobacz wideo Ewa Farna podcina włosy w środku nocy

Tak Ewa Farna szykowała się do koncertu z córką: Cisza przed burzą

Ewa Farna dała świetny występ w Polanicy-Zdrój, na którym frekwencja dopisała. Artystka nie rozstaje się z czteromiesięczną Ellą - dziewczyna towarzyszy jej podczas koncertów po Polsce. Ostatnio, szykując się do wyjścia na scenę, całą uwagę skradła córka. Do tego stopnia, że gwiazda, by się nie spóźnić, przebrała się i zrobiła makijaż w zaledwie dziesięć minut!

A przed? Tak to wyglądało o 20:00, jeszcze nie zdążyłam się przebrać i zrobić makijażu. Potem się wyrobiłam w dziesięć minut. Ale tu... Cisza przed burzą - napisała artystka.

Tak Ewa Farna szykowała się do koncertu z córką: Cisza przed burzą Fot. Instagram/ ewa_farna93

Jarosław Kret zapowiedział upały. Jest w szoku. Zwrócił uwagę na coś jeszcze

Z fotografii bije ogrom matczynej miłości, a Ella w bodach z uszami wyglądała przeuroczo. Więcej zdjęć Ewy Farnej z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.