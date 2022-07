Nazwisko Joanny Opozdy pojawia się ostatnio w mediach głównie w kontekście konfliktu z Antkiem Królikowskim. Strony obrzucają się oskarżeniami oraz dowodami w postaci screenów. Zanim aktorka związała się z ojcem Vincenta, działała na obrzeżach show-biznesu, jednak nie cieszyła się dużą rozpoznawalnością. Jak zaczęła się jej kariera?

Joanna Opozda - kariera aktorska

Joanna Opozda pochodzi z Buska- Zdroju, małego miasteczka w województwie świętokrzyskim. Ukończyła Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego), jednak karierę rozpoczynała jako modelka. Gwiazda pozowała nawet dla włoskiego "Vogue’a". Przygodę z aktorstwem zaczęła od występu w krótkometrażowym filmie "Siemiany" Philipa Jamesa McGoldricka, jednak większą rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity Kaczmarek w serialu "Pierwsza miłość".

Joanna Opozda wystąpiła gościnnie także w: "Przyjaciółkach", "Ojcu Mateuszu", "M jak Miłość" czy "Prawie Agaty". Zagrała także w niejednym filmie. Pojawiła się między innymi w: "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach", "Planecie singli", "Pech to nie grzech" oraz "Diablo. Wyścig o wszystko". Jednak, jak sama przyznaje, najważniejszym momentem w jej karierze była tytułowa rola w obrazie Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot Cudowna".

Joanna Opozda - początki w show-biznesie

Zanim Joanna Opozda została partnerką Antka Królikowskiego, nie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Aktorka pojawiała się co prawda na ściankach, nie udało jej się jednak przebić do pierwszej ligi polskich gwiazd. W 2016 roku wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie poznała późniejszego partnera - Kamila Kuroczko. O gwieździe zrobiło się głośniej za sprawą medialnego konfliktu z Sandrą Kubicką. Znana z miłości do zwierząt Joanna oskarżyła koleżankę o oddanie psa, którego wcześniej deklarowała przygarnąć.

Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o związku artystki z Antkiem Królikowskim, zainteresowanie jej osobą wzrosło. Zdjęcia ze ślubu pary pojawiły się na wszystkich portalach show-biznesowych. Wzrosła także liczba obserwujących gwiazdę na Instagramie. Obecnie jej profil jest śledzony przez ponad 640 tysięcy osób.

Joanna Opozda - związki

Joanna Opozda ma na koncie kilka związków. Na planie "Tańca z Gwiazdami" narodziło się uczucie do Kamila Kuroczko. Para spędziła ze sobą niemal dwa lata, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Później gwiazda spotykała się z Andim Mancinem, kierowcą rajdowym, który oświadczył jej się podczas wakacji na Sardynii. Artystka była łączona przez media także z Michałem Mikołajczykiem i Baronem, nigdy nie potwierdziła jednak tych rewelacji. Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali razem sfotografowani po raz pierwszy w lipcu 2020 roku. Spotykali się przez kilka miesięcy, lecz niespodziewanie pod koniec roku doszło do rozstania. Już dwa miesiące później zaczęły pojawiać się plotki, że zakochani wrócili do siebie. Wkrótce potem się zaręczyli. W sierpniu aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu. Pod koniec września ubiegłego roku małżonkowie ogłosili, że spodziewają się dziecka. Niestety, ich związek zakończył się jeszcze przed narodzinami syna.