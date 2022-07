Brad Pitt po medialnym rozwodzie usunął się w cień. Aktor skupił się na pracy, uwolnieniu od uzależnień i nękających go demonów z przeszłości. Od czasu do czasu plotkuje się o jego rzekomych partnerkach. W kuluarach mówiło się, że po rozwodzie z Angeliną Jolie ponownie zbliżył się do Jennifer Aniston, z którą rozwiódł się przed laty, ale wygląda na to, że łączy ich jedynie przyjaźń. Aktor starzeje się z godnością, a najnowsze zdjęcia dowodzą, że jest jak wino.

Odmieniony Brad Pitt w Paryżu. Aktor nie wygląda na swoje lata

Brad Pitt pojawił się na paryskim czerwonym dywanie podczas premiery komediowego filmu "Bullet Train". Aktor zaprezentował się w dwóch odsłonach i ciężko stwierdzić, w którym zestawie wyglądał lepiej.

W sobotę, 16 lipca, widziano go nad Sekwaną w brzoskwiniowym, lnianym garniturze i charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych. Do zestawu dobrał pasujący kolorystycznie t-shirt i białe sneakersy. Aktor postawił na wygodę i wybrał luźniejszą stylizację.

Dwa dni później Brad przybył na ściankę. Można było zauważyć, że tryskał świetnym humorem i chętnie pozował do zdjęć z szerokim uśmiechem. Miał na sobie zwiewny garnitur, szary t-shirt i adidasy. Nie mogło zabraknąć ciemnych okularów przeciwsłonecznych.

Aktor zbliża się do sześćdziesiątki, ale w dalszym ciągu ma w sobie ten chłopięcy urok i mimo upływu lat jego popularność nie osłabła. Przy okazji udowodnił, że wiek to tylko liczba i pokazał, że cały czas jest w doskonałej formie. Zaprezentował też wysoki wykop w stylu karate.

