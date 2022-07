Jakim ojcem jest Antek Królikowski? Joanna Opozda oskarżyła byłego partnera, że ten nie płaci alimentów na syna. Aktor odbił jednak piłeczkę i pokazał wyciągi z konta, które wskazują, że pomaga aktorce finansowo. Niemniej młoda mama zwróciła uwagę na kolejne zachowania męża, które nie najlepiej o nim świadczą. Wyznała, jaki prezent przyniósł Vincentowi krótko po narodzinach.

Joanna Opozda wytknęła Antkowi Królikowskiemu, że nie przemyślał prezentu dla syna

Joanna Opozda wypunktowała Antka Królikowskiego na InstaStories. Aktorka wyznała, jaki prezent sprawił dwumiesięcznemu synowi.

Niewiele wiesz o prawdziwym życiu, prawdziwe życie nie jest wieczną imprezą. Nigdy nie zmieniłeś pieluch naszemu dziecku, nigdy nie wstawałeś w nocy. Ale kiedy nasz syn miał dwa miesiące, przyniosłeś mu kostkę Rubika i spytałeś, czy może zjeść pierogi. Więc jakim jesteś ojcem?

Kostka Rubika dla niemowlaka to prezent, który, delikatnie mówiąc, wydaje się nietrafiony. Również pomysł, by dwumiesięczne dziecko jadło pierogi, jest po prostu absurdalny. Najbliżsi Antka jednak go bronią. Mama partnerki Jana Królikowskiego uważa, że Joanna Opozda blokuje dostęp do syna. Mariola Jarmołowicz stwierdziła to pod jednym z postów na Instagramie.

A ci, biedni, omamieni ludzie przez J.O. nic nie wiedzą, jaka ona jest. I blokuje dostęp do syna.

Do tej pory wydaje się, że większość interanutów stoi zdecydowanie po stronie Joanny Opozdy. Jaka jest prawda? Może niebawem się dowiemy.

