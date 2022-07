Antek Królikowski i Joanna Opozda piorą publicznie brudy, a ich medialna przepychanka zaczyna przypominać operę mydlaną. Nawet tym, którzy od dawna śledzą tę aferę, trudno połapać się w tym gąszczu wpisów i screenów z prywatnymi rozmowami czy przelewami bankowymi. Nie dość, że małżonkowie prześcigają się w zarzutach, to swoje trzy grosze dorzucają też ich bliscy. W aferę wplątali się Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Jan Królikowski, Joanna Jarmołowicz, czyli partnerka Jana Królikowskiego, a była dziewczyna Antka Królikowskiego, matka Jarmołowicz, Mariola Jarmołowicz, a także ojciec Joanny Opozdy - Dariusz Opozda. Ale po kolei.

Królikowski zakończył związek z Opozdą. Wcześniej był w relacjach z wieloma kobietami

1. Zaczęło się od... rozstania

Opozda i Królikowski w lipcu 2020 poinformowali, że są razem. Sielanka trwała niecałe pół roku. Rozstali się już w grudniu. Aktor, będąc w związku, miał spotykać się z byłą dziewczyną - Kasią Dąbrowską.

Pod koniec roku zaczęli nawet znowu potajemnie się widywać, a dawne uczucia i namiętności odżyły na nowo. Znalazł się w potrzasku, z którego mógł wyjść tylko rozstając się z Joanną

- zdradziła nam osoba z otoczenia aktora.

2. Szybki ślub i życzenia od prezydenta

W kwietniu 2021 Królikowski i Opozda się zeszli. W lipcu aktorka chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Miesiąc później, 7 sierpnia, para już stała na ślubnym kobiercu. Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele gwiazd. Przypomnijmy, że na Instagramie życzenia młodej parze złożył nawet sam Andrzej Duda.

Już wtedy spekulowano, że Joanna jest w ciąży.

3. Strzelanina u ojca Opozdy. Sceny jak w filmie Vegi

W styczniu 2022 roku na posesji ojca Opozdy doszło do strzelaniny. Dariusz Opozda otworzył ogień do Królikowskiego oraz matki i siostry Opozdy. Aktor znalazł się na miejscu, bo jako szarmancki zięć, próbował pomóc teściowej dostać się do domu, po tym jak Dariusz Opozda zmienił zamki.

4. Królikowski zostawia ciężarną Opozdę

W lutym 2022 roku na świat przyszedł syn pary - Vincent. Opozda z pociechą wychodziła ze szpitala bez Antka. Spekulowano wówczas, że aktor zostawił żonę dla sąsiadki. Niedawno sama Opozda powiedziała, że Antek odszedł 10 dni przed porodem.

5. Vincent trafia do szpitala

W marcu 2022 Vincent trafił do szpitala. Opozda publikowała wtedy kadry z oddziału. Aktor twierdził, że rozmawiał z ordynatorem na temat stanu zdrowia chłopca. W sieci ukazały się jednak w międzyczasie jego zdjęcia z jadłodajni, gdzie w towarzystwie oszusta z Tindera brał udział w akcji charytatywnej. Podczas "Domówki u Dowborów" opowiadał wówczas, że jest w delegacji. Opozda miała na ten temat inne zdanie - zarzucała mu wyjazd na wakacje z nową partnerką.

6. Królikowski organizuje oburzającą walkę MMA i znika z mediów

W kwietniu 2022 roku Królikowski ogłosił, że organizuje walkę MMA, w której mają walczyć sobowtóry Putina i Zełeńskiego. Internauci zarzucali aktorowi, że chce zarobić na wojnie. Gwiazdor hitów Vegi nie widział jednak w swoim zachowaniu niczego niestosownego. Później zatrudnił specjalistę PR, któremu płacił krocie. Pod wpływem krytycznych komentarzy przeprosił i wycofał się z promowania walki. Ogłosił też, że jest chory na stwardnienie rozsiane i znika z mediów.

7. Wniosek o rozwód

Od tego momentu Opozoda i Królikowski nie wdawali się w kolejne afery. Co prawda w sieci pojawiły się zdjęcia paparazzi, na których widać, jak Antek całuje się z Izabelą. Opozda z kolei wbijała mężowi szpilę, twierdząc, że wraca do pracy trzy miesiące po porodzie, bo musi zarabiać na rodzinę. W maju 2022 roku do mediów dotarła informacja, że do sadu wpłynął wniosek rozwodowy pary.

8. Awantura o odwołane chrzciny

16 lipca do mediów trafiły zdjęcia Królikowskiego i Ostrowskiej-Królikowskiej, którzy przybyli do kościoła w sprawie odwołanych chrzan Vincenta. Spekulowano, że Opozda nie poinformowała męża o odwołaniu uroczystości. By udowodnić, że tak nie było, pokazała screeny rozmów z Antkiem i jego bratem. Wynikało z nich, że odwołała chrzciny, bo Antek miał zaprosić na nie jej ojca. Aktorka utrzymywała, że Dariusz Opozda poinformował media o wydarzeniu, a nawet rzekomo grozić wnukowi. Przy okazji w rozmowie ze szwagrem utrzymywała, że Antek nie odwiedza syna i ma nie płacić alimentów.

9. Królikowski odbija piłeczkę i pokazuje własne screeny

10. Ostrowska-Królikowska z "lepszą synową"

Internauci zarzucali Ostrowskiej- Królikowskiej, że odcięła się od Opozdy, ale publikuje zdjęcia z "lepszą synową" - Joanną Jarmołowicz.

11. Ostrowska-Królikowska o alimentach

Aktorka znana z roli Grażynki z "Klanu" twierdziła, że jej syn alimentów nie płaci, bo nie zostały zasądzone przez sąd. Ale dodała, że płaci na Vincenta z własnej woli. Opozda zarzuciła wówczas teściowej kłamstwo.

12. Screenów ciąg dalszy

Opozda pokazała wiadomości, których autorką jest rzekomo nowa partnerka Królikowskiego. Aktorka utrzymuje, że była przez nią zastraszana i zgłosiła sprawę na policję.

Opowiadała też, że Dariusz Opozda zaprosił zięcia na wakacje na Madagaskarze. Pisała, jak została porzucona 10 dni przed porodem.

13. Była dziewczyna Antka broni brata Antka, a więc swojego partnera

Mamy nadzieję, że nadążacie, bo do historii dołączają nowi bohaterowie. Do konfliktu włączyła się bowiem Joanna Jarmołowicz, z którą Antek Królikowski był związany w latach 2014-2015. Obecnie Jarmołowicz jest partnerką Jana Królikowskiego, z którym ma dziecko. Jarmołowicz broniła ukochanego przed internautami, którzy mieli mu za złe, że ujawnił korespondencję z Opozdą.

Boże, ludzie, troszkę pokory! Nie pozwolę, żeby jakaś przypadkowa osoba z internetów mówiła tak do mojego wspaniałego chłopaka! - napisała.

Później głos zabrał sam Jan, który sugerował, że Opozda zakłada fikcyjne konta, by pisać krytyczne komentarze.

Opozdo Joanno, ilość twoich fejkowych kont do siania nienawiści jest imponująca - napisał, po czym dodał: Joanno Opozdo, ile ty profili tworzysz, to jest niepojęte.

14. Dariusz Opozda przeciwko córce

Podobne zdanie miał też ojciec aktorki.

15. Trzy grosze dorzuciła też matka Jarmołwoicz, Mariola

Broniła zięcia.

Ja wiem, jak jest. Masz wsparcie - zwróciła się do niego.

A następnie rzuciła:

A ci biedni, omamieni ludzie przez J.O. nic nie wiedzą, jaka ona jest. I blokuje dostęp do syna.

16. Antek Królikowski przerywa milczenie

18 lipca Królikowski opublikowała nagranie, w którym oskarżył Joannę Opozdę o manipulacje . Twierdził, że (jeszcze) żona robi to, bo nie może pogodzić się z rozstaniem. Na nagraniu mówił też o alimentach

18. Screeny z przelewami

Królikowski pokazał screeny z aplikacji bankowej, by udowodnić, że Joanna rzekomo przelewała pieniądze z ich wspólnego konta na prywatne.

Później pokazał też screeny, które mają udowodnić, że płaci alimenty.

17. Opozda odbija piłeczkę

Aktorka szybko odpowiedziała na słowa męża. Twierdziła, że Królikowski nie radzi sobie w roli ojca.

Niewiele wiesz o prawdziwym życiu, prawdziwe życie nie jest wieczną imprezą. Nigdy nie zmieniłeś pieluch naszemu dziecku, nigdy nie wstawałeś w nocy. Ale kiedy nasz syn miał dwa miesiące, przyniosłeś mu kostkę Rubika i spytałeś, czy może zjeść pierogi. Więc jakim jesteś ojcem?

Twierdziła też, że wskazane przez aktora przelewy zostały zrealizowane w czasie, kiedy jeszcze byli parą.

Problem w tym, że na niektórych widać daty z tego roku.

Mamy nadzieję, że już połapaliście się we wszystkich wątkach tej przydługiej telenoweli. Nie dziękujcie, bo obstawiamy, że to nie koniec i będziemy musieli wyjaśniać kolejne dramy z udziałem tych dwojga.