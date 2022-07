Sebastian Fabijański zwrócił się do syna. Zamieścił rozpaczliwy apel

Spotkanie Sebastiana Fabijańskiego z Rafalalą w marcu tego roku stało się przyczynkiem do jednej z najgłośniejszych medialnych afer ostatnich miesięcy. W lipcu aktor poinformował, że jest rzekomo szantażowany, a niedługo później Maffashion wydała oświadczenie, informując, że jej związek z Fabijańskim należy już do przeszłości. Okazało się, że to dopiero początek publicznego prania brudów, bo aktor nie tylko przyznał, że zdradził Julię Kuczyńską, ale ujawnił też, że ona także rzekomo miała romans. Choć zarówno Fabijański, jak i Kuczyńska zapewniają, że nie będą zabierać głosu w sprawie w trosce o dobro dziecka, obydwoje zdecydowali się skomentować medialne doniesienia. Były partner Maffashion na InstaStories zwrócił się wręcz bezpośrednio do ich syna.

Sebastian Fabijański przeprasza syna

Po poinformowaniu o rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim Kuczyńska kwestii dotyczących życia prywatnego rzeczywiście nie poruszała dość długo. Do zabrania głosu na InstaStories skłoniła ją jednak wypowiedź Rafalali, która zasugerowała, że syn pary może wcale nie przejmować się w przyszłości całą sprawą, bo... "może nie dożyć pójścia do liceum". Komentarz celebrytki rozwścieczył Maffashion, która wydała oświadczenie na InstaStories, aby od jej syna trzymać się z daleka.

Niewykluczone, że to właśnie wypowiedź Rafalali popchnęła Sebastiana Fabijańskiego, aby na Instagramie wystosować przeprosiny do syna. Apel aktora pojawił się na InstaStories niedługo po oświadczeniu Kuczyńskiej. Ojciec Bastka zaznaczył, że jest mu niezwykle przykro, że jego syn jest wmieszany w to, co się teraz dzieje, i żałuje, że nie może mu tego oszczędzić.

oświadczenie Sebastiana Fabijańskiego instagram.com/@sebastian.fabijanski.official

Aktor dodał także post sugerujący, że na pewien czas zamierza zniknąć z mediów.

Na mnie czas. Bez odbioru - napisał.