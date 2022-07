Afera z odwołaniem chrzcin Vincenta uruchomiła ogromną część rodziny Królikowskich, którzy murem stają za byłym partnerem Joanny Opozdy. Aktorka w mediach społecznościowych twierdziła bowiem, że Antek Królikowski rzekomo nie interesuje się synem, rzadko go widuje, a także ma nie płacić alimentów przyznanych przez sąd. Jej były partner przerwał długą nieobecność w mediach społecznościowych i przedstawił relację z Opozdą z własnej perspektywy. Zdaniem Królikowskiego matka Vicenta jest "zdolna do wszystkiego" i stara się manipulować opinią publiczną. Oskarżył ją także o przelanie na własne konto środków z ich wspólnego konta, które to aktor miał w znacznej części zasilać.

Antek Królikowski pokazał transakcje bankowe wykonane przez Opozdę

Aby nie pozostać gołosłownym, Królikowski pokazał screeny z aplikacji bankowej. Wynika z nich, że Joanna Opozda przesyłała na własne konto nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Transakcje, które Antek Królikowski udostępnił na InstaStories, pochodzą z końca stycznia i połowy lutego, a więc jeszcze sprzed narodzin Vincenta. Aktorka miała przelać sobie kolejno niemal 120 tys. zł w kilkutygodniowych odstępach.

Antek Królikowski ujawnił przelewy bankowe instagram.com/@antek.krolikowski

Ojciec Vincenta zamieścił na InstaStories również screen z banku, który ma być dowodem, jakie sumy on sam przelewał na wspólne konto. Wynika z nich, że od końca ubiegłego roku do połowy stycznia 2022 roku zasilił je w sumie kwotą ponad 230 tys. zł.

Antek Królikowski ujawnił przelewy instagram.com/@antek.krolikowski

Na odpowiedź Joanny Opozdy nie trzeba było długo czekać. Aktorka podkreśliła, że przelewy udostępnione przez Królikowskiego pochodzą sprzed narodzin dziecka, więc nie ma to związku z rozstaniem. Dodała, że z tych pieniędzy korzystali wówczas obydwoje.

To kolejna manipulacja (...). Wystarczy spojrzeć na daty, są one wykonywane podczas naszego małżeństwa. W większości są to przelewy na dom, w który wspólnie zainwestowaliśmy, płacąc po równo. Te przelewy nie mają nic wspólnego z tą sprawą - zaznaczyła.

Odpowiedź Joanny Opozdy instagram.com/@asiaopozda