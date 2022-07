O Samancie Fox głośno zrobiło się na początku lat 80., gdy jako 16-latka rozpoczęła karierę fotomodelki. Jej zdjęcia w "The Sun" ukazywały się regularnie przez kilka lat, czyniąc z Fox jedną z najpopularniejszych pin-up girls tamtego okresu. Brytyjka w 1986 roku szturmem podbiła także branżę muzyczną, a jej utwór "Touch Me (I Want Your Body)" stał się numerem jeden list przebojów nie tylko w Europie, ale też w Australii czy Kanadzie. Do końca lat 80. wydała w sumie trzy albumy, jednak z czasem zaczęła stopniowo tracić popularność. Przez lata głośno było jednak nie tylko o muzycznych dokonaniach Samanthy Fox, ale też o jej życiu uczuciowym. Do gwiazdy wzdychali bowiem mężczyźni na całym świecie.

Jak potoczyły się losy Samanthy Fox?

Samantha Fox pod koniec lat 80. spotykała się z przestępcą finansowym Peterem Fosterem. Jak przyznała w wywiadzie z "The Guardian" w 2002 roku, była nawet bliska poślubienia go. Przez pewien czas jej partnerem był także gitarzysta Kiss Paul Stanley. W 1999 roku pojawiły się spekulacje, że Samantha Fox jest lesbijką. Cztery lata później członkini zespołu Girlschool Cris Bonacci ujawniła w jednym z wywiadów, że ona i Samantha Fox miały kilkuletni romans.

W 2003 roku sama Fox postanowiła dokonać coming outu. W rozmowie z "The Guardian" przyznała, że miała wcześniej opory przed ujawnianiem orientacji w obawie przed reakcją fanów. Dodała, że chociaż wcześniej zdarzało jej się sypiać z kobietami, dopiero teraz po raz pierwszy jest naprawdę zakochana. Samantha Fox spotykała się wówczas ze swoją managerką Myrą Stratton. U jej boku wiodła szczęśliwe życie, a w 2009 roku ogłosiła, że planują zalegalizować związek. Tego marzenia niestety nie udało się spełnić. W 2015 roku Stratton zmarła na raka. Ona i Samantha Fox były parą w sumie przez 16 lat.

Kilka lat później fotomodelka i wokalistka związała się z Lindą Birgitte Olsen, która zajmowała się organizacją jej tras koncertowych. Zakochane stanęły na ślubnym kobiercu 18 czerwca 2022 roku.

Obecnie kariera Samanthy Fox nie rozwija się już tak jak na początku. W latach 90. wydała jeszcze dwa albumy, a ostatni ukazał się w 2005 roku. Fox występowała za to w licznych programach telewizyjnych. M.in. 2008 roku wraz z Myrą Stratton wzięły udział w programie "Zamiana żon", a w 2016 roku została uczestniczką "Big Brothera" z udziałem celebrytów. W 2011 Samantha Fox została twarzą organizowanej przez Albert Kennedy Trust kampanii na rzecz osób LGBT.