Odkąd Meghan Markle związała się z księciem Harrym, nie milkną plotki na temat jej zachowania. Co jakiś czas do mediów trafiają informacje, że rzekomo jest osobą, która zrobi wszystko, aby tylko zwrócić na siebie uwagę. Niedawno jeden z brytyjskich tabloidów podał, że jej kalifornijscy sąsiedzi nazywali ją nawet "księżniczką Montecito", ponieważ aktorka prowadzi bardzo wystawne życie. Teraz oliwy do ognia dolał dziennikarz Tim Bower, który w książce "Zemsta: Meghan, Harry i wojna między Windsorami" opisał kulisy pierwszego spotkania Meghan z przyjaciółmi księcia. Co takiego zrobiła, że nie zyskała ich sympatii?

REKLAMA

Tak Lewandowscy urządzili się w Monachium. Stylowe wnętrza i własna siłownia

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Przyjaciele księcia Harry’ego nie lubią Meghan Markle

W 2016 roku książę Harry zorganizował przyjęcie w posiadłości w Sandringham, na które zaprosił grupę przyjaciół, poznaną podczas nauki w prestiżowej szkole z internatem Eton. Oprócz nich była tam również Meghan Markle. Wnuk królowej Elżbiety liczył na to, że będzie to bardzo rozrywkowy weekend w towarzystwie dobrze znanych mu osób. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Okazało się, że jego nowej wybrance między innymi nie spodobały się żarty pozostałych gości, a ich poczucie humoru nie było zgodnie z jej poglądami.

Meghan Markle bez wahania upominała każdego, kto rzucał żartami dotyczącymi seksizmu, feminizmu i osób transpłciowych. Brakowało jej poczucia humoru, a Harry najwyraźniej nie przewidział jej reakcji - czytamy w cytowanym przez portal thesun.co.uk fragmencie książki "Zemsta: Meghan, Harry i wojna między Windsorami"

Rzekomo po zakończeniu imprezy goście wymieniali się wiadomościami, w których zastanawiali się, co z Meghan Markle jest nie tak. Jeden z przyjaciół księcia poszedł o krok dalej i nie gryzł się w język.

Harry musi być nieźle popie*dolony, że się z nią umawia - podaje autor książki.

To jednak nie koniec sytuacji, które nie spodobały się znajomym księcia Harry’ego. Tim Bower opisał również, że rok później para została zaproszona na zorganizowane na Jamajce wesele bliskiego przyjaciela wnuka królowej Elżbiety. Okazało się, że na imprezę Markle miała przylecieć prywatnym odrzutowcem znajomych, podczas gdy jej ukochany leciał z Londynu klasą biznes. Podczas trzydniowej imprezy Meghan rzekomo zachowywała się "jak księżniczka", odmawiała interakcji z przyjaciółmi partnera i "narzekała na jedzenie".

Księżna Camilla nie przepada za Meghan Markle. Nadała jej złośliwe przezwisko