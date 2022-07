Jennifer Lopez i Ben Affleck powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para 16 lipca wzięła ślub w Las Vegas w tajemnicy przed mediami. Historia miłości piosenkarki i aktora jest długa i pełna zaskakujących zwrotów akcji. Kiedyś byli jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Jennifer i Ben byli nawet zaręczeni, ale ku zaskoczeniu fanów postanowili się rozstać. Po kilkunastu latach wrócili do siebie i jak widać, łączące ich uczucie nigdy nie wygasło. Jak to się wszystko zaczęło?

Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka to gotowy scenariusz filmowy

Jennifer Lopez i Ben Affleck poznali się w 2002 roku na planie filmu "Gigli". Piosenkarka była wtedy w związku małżeńskim z tancerzem Chrisem Juddem. Z kolei Affleck cieszył się wtedy ogromną popularnością po sukcesie filmu "Pearl Harbor". Paparazzi po raz pierwszy przyłapali parę w nocnym klubie, ale zarówno Jennnifer jak i Affleck nie potwierdzali wówczas plotek o związku. Para zasłaniała się promocją filmu, ale kiedy pojawiła się pogłoska o rozpadzie małżeństwa Jennifer, fani nie mieli już żadnych wątpliwości.

W latach dwutysięcznych Jennifer była jedną z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu. Jej piosenki zajmowały najwyższe miejsca na listach przebojów, a paparazzi śledzili jej każdy krok. Trudno się dziwić, że każda relacja romantyczna gwiazdy wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów. Paparazzi dosłownie nie opuszczali piosenkarki na krok. W takich okolicznościach jej związek z Benem Affleckiej stawał się coraz trudniejszy do ukrycia. Jak wyglądało ich codzienne życie? Jennifer pokazała to w jednym z najpopularniejszych teledysków. W wideo do piosenki "Jenny from the Block" widzimy, jak trudne jest budowanie związku w blasku fleszy.

Stali się najgorętszą parą w branży, i zgodnie z przewidywaniami dość szybko ogłoszono zaręczyny. Pierwsze zaręczyny w pogmatwanej i długiej historii "Bennifer".

Ben nie chciał mi kupić zwyczajnego pierścionka z brylantem. Poszukiwania zaczął od spotkania ze znawcami, którzy powiedzieli mu, co powinien wiedzieć o brylantach. Są białe, żółte i różowe. Kupił mi pierścionek z różowymi brylantami, bo są najrzadsze - chwaliła się ówcześnie piosenkarka.

Wszystko odbyłoby się jak w bajce, ale dość szybko pojawiły się problemy. Najpierw para zdecydowała się przełożyć ślub. Jak wówczas tłumaczono, przyczyną było zbyt duże zainteresowanie mediów. Ceremonia miała wyznaczoną inną datę, ale ostatecznie do wydarzenia w ogóle nie doszło, bo para w 2004 roku rozstała się. Dopiero po latach w wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair" Jennifer wyznała, że potrzebowała aż dwóch lat, żeby pozbierać się po rozpadzie relacji z Benem.

Jennifer przez lata próbowała ułożyć sobie życie z różnymi partnerami. Wzięła ślub ze swoim przyjacielem Markiem Anthonym, z którym także doczekała się dzieci. Po porażce jej kolejnego małżeństwa piosenkarka próbowała ułożyć sobie życie z Alexem Rodriguezem, para była nawet zaręczona, ale ostatecznie ta relacja także nie przetrwała próby czasu. Świat zwariował, kiedy wyszło na jaw, że po prawie 20 latach rozłąki Jennifer Lopez i Ben Affleck postanowili dać sobie drugą szansę. Tak przecież wygląda najpiękniejszy happy end wszystkich filmowych romansideł. Zapowiada się także realizacja powiedzenia "... i żyli długo i szczęśliwie", bo para właśnie powiedziała sobie sakramentalne "tak".

J.Lo zmieniła nazwisko. Pochwaliła się zdjęciem z łóżka. Tak wyglądała po nocy poślubnej

