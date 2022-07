Joanna Opozda i Antek Królikowski to obecnie najgorętsze nazwiska w polskim show-biznesie. Sebastian Fabijański i Maffashion powinni im podziękować, bo na bok zeszły ich problemy. Blogerka może uniknąć wydawania oświadczenia w sprawie domniemanego romansu, na które jeszcze do weekendu wielu czekało. I tak nie przebije się przez to, co się wyprawia pomiędzy Joanną Opozdą a rodziną Królikowskich. W sprawie głos zabrali już m.in. Dariusz Opozda, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Jan Królikowski oraz Joanna Jarmołowicz. Teraz do tej grupy dołączyła mama tej ostatniej, Mariola.

Joanna Opozda vs. Królikowscy. Mama Joanny Jarmołowicz zabrała głos

Po publikacjach wiadomości od bliskich Antka Królikowskiego przez Joannę Opozdę w sieci wrze. Internauci wspierają aktorkę, a na Królikowskich wylewają pomyje i uważają ich za "dno". Nienawiść, jaką do nich czują, wyrażają na Instagramie. Spore bagno zrobiło się na profilu Jana Królikowskiego, który określił to, co się dzieje, jako "telenowelę". Aktor uważa (tak jak i ojciec aktorki już kiedyś to zasugerował), że wiele z tych komentarzy pisze sama Opozda i zakłada fake konta. Oprócz wiadomości, w których jest wyzywany, pojawiło się także wsparcie. Pod jednym z jego postów głos zabrała Mariola, mama Joanny Jarmołowicz, z którą Jan jest związany.

Ja wiem, jak jest. Masz wsparcie - zwróciła się do bliskich.

Następnie skupiła się na "J.O.". Choć nie wymieniła pełnego imienia i nazwiska, to wiadomo, o kogo chodzi.

A ci biedni, omamieni ludzie przez J.O. nic nie wiedzą, jaka ona jest. I blokuje dostęp do syna.

Słowa Marioli rzucają nowe światło na sprawę? Jesteśmy pewni, że jedna z największych dram w polskim show-biznesie dopiero się rozkręca, a to, co się wydarzyło do tej pory, to jedynie przedsmak.

Internauci miażdżą zachowanie partnerki Królikowskiego. "Wstyd dla środowiska prawniczego"

Jak myślicie, kto jeszcze zabierze głos?