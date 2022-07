Fryzjer Jennifer Lopez pokazał jej drugą suknię ślubną. Ale wycięcie!

Jennifer Lopez informacje o ślubie i zdjęcia z uroczystości wrzuciła na fanowską stronę On The JLo. Pierwsze ujęcia zostały zrobione od pasa w górę i nie było zbyt dobrego widoku na kreacje piosenkarki. Fryzjer gwiazdy pokazał jednak znacznie więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądała Jennifer Lopez na ślubie z Benem Affleckiem. "Prosto, ale elegancko"

Wpadki filmowe w najbardziej kasowych produkcjach

Jennifer Lopez na ślubie w dwóch kreacjach. Jedna skromna, druga totalne szaleństwo

52-letnia Jennifer Lopez w dniu ślubu miała na sobie dwie sukienki. O pierwszej, najwyraźniej szczególnie dla niej ważnej, wspomniała już podczas oświadczenia o tym, że wyszła za Bena Afflecka. Na stronie On The JLo napisała, że "miała na sobie suknię jak ze starego filmu" i podsumowała, że wszystko wyglądało jak z bajki. W pełnej krasie mogliśmy się jej przyjrzeć na nagraniu udostępnionym przez fryzjera Chrisa Appletona. To biała kreacja pod samą szyję z odkrytymi ramionami.

Lopez słynie jednak z tego, że uwielbia eksponować swoja atuty - biust, umięśnione nogi czy pośladki. Jako że w pierwszej kreacji nic takiego nie zrobiła, oczywistością było, że ma w zanadrzu jeszcze jedną suknię - z wycięciem na dekolcie w kształcie serca i odkrytymi ramionami. Zaprojektował ją libański projektant Zuhair Murad.

Jennifer Lopez onthejlo.com

Tak wygląda kaplica, w której Lopez i Affleck powiedzieli sobie "tak". Piękne wnętrza

Mamy nadzieję, że Ben i Jennifer wkrótce zdecydują się opublikować więcej zdjęć ze ślubu. Widać jednak, że zależało im na cieszeniu się początkiem nowego etapu w życiu w gronie bliskich i o uroczystości w Las Vegas poinformowali dopiero po fakcie.

Zobacz też: Jennifer Lopez zmieniła nazwisko. Pochwaliła się też zdjęciem z łóżka. Tak wyglądała po nocy poślubnej