Jennifer Lopez i Ben Affleck w końcu się pobrali. Okazuje się, że wokalistka zmieniła nawet nazwisko. Po sieci krążą dokumenty, na których widnieją jej nowe dane. Na tym jednak nie koniec.

Jennifer Lopez to teraz Jennifer Affleck

16 lipca Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub. Sekretny ślub odbył się w Las Vegas. Przypomnijmy, że para była ze sobą 20 lat temu. W listopadzie 2002 roku ogłosili zaręczyny. Mieli pobrać się 12 września 2003 w Santa Barbara. Niestety, tuż przed ceremonią wszystko odwołali. W styczniu 2004 roku oficjalnie ogłosili, że nie są już razem. Teraz, po niemal 20 latach rozłąki, wydają się niezwykle szczęśliwi. Od drugich zaręczyn do ślubu minęły zaledwie trzy miesiące. Okazuje się, że wraz z powiedzeniem sakramentalnego "tak" wokalistka zmieniła nazwisko. Od teraz to Jennifer Affleck. Dowód na to, że przyjęła nazwisko męża, łatwo znaleźć na oficjalnej stronie urzędu w Nevadzie.

Jennifer Lopez to teraz Jennifer Affleck Screen clerk.clarkcountynv.gov

Szczęśliwa panna młoda pochwaliła się też na Instagramie zdjęciem z łóżka. Pozuje na nim w białej pościeli. Ma rozpuszczone włosy i zdecydowanie mniej makijażu niż podczas publicznych wyjść. Trzeba przyznać, że wygląda niesamowicie.

Pod kadrem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani prześcigali się w komplementach.

Piękna.

Wyglądasz jak marzenie.

Promieniejesz, pani Affleck - czytamy.

Nie zabrakło też gratulacji dla nowożeńców.

I żyli długo i szczęśliwie.

W końcu! Gratuluję.

Faktycznie związek wokalistki i aktora to historia jak z bajki?

