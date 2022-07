Marcela Leszczak zasłynęła jako uczestniczka trzeciej edycji "Top Model". Celebrytka doszła aż do finału programu TVN. Po wzięciu udziału w pokazach mody polskich marek, postanowiła spróbować sił aktorstwie. Wystąpiła w serialu "Miłość na bogato", w którym grała też m.in. Karolina Gilon. Niestety, produkcja nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony widzów. Modelka znalazła wtedy na siebie inny plan. Wraz ze zmianą projektów zawodowych przyszedł także czas na nowy wizerunek.

Zobacz wideo Marcela Leszczak zmieniła fryzurę! "Tego potrzebowałam!"

Marcela Leszczak początkowo była brunetką z wąskimi ustami

Modelka, kiedy stawiała pierwsze kroki w show-biznesie, stawiała na bardzo naturalny wygląd. Marcela Leszczak miała wąskie usta i kruczoczarne włosy, które były jej znakiem rozpoznawczym i ogromnym atutem, podkreślającym urodę. Do tego nosiła się w prostym, minimalistycznym stylu, unikając przy tym blichtru i kiczowatego przepychu. Na zdjęciu pozuje z Katarzyną Sokołowską. Wszystko wtedy wskazywało na to, że modelka czeka zawrotna kariera modelingowa.

Modelka czy może jednak celebrytka?

To pytanie zadawało sobie wiele osób w polskim show-biznesie, gdy Marcela Leszczak zaczęła coraz częściej pojawiać się na salonach. Modelka, zamiast stawać się rozchwytywaną modelką, częściej bywała na imprezach branżowych i pozowała na ściankach w blasku fleszy.

Modelka próbowała także sił w kilku polskich filmach. Zagrała m.in. w "7 uczuciach", "Wkręconych 2" i "Dziewczynach z Dubaju". Oprócz epizodów filmowych Marcela Leszczak była skupiona na macierzyństwie i związku z Michałem Koterskim. To wtedy można było zauważyć, jak się zmienia. Zaczęła częściej odwiedzać gabinety medycyny estetycznej, powiększyła usta i zmieniła kolor włosów na blond.

Modelka uwielbia bawić się wizerunkiem i często pokazuje się w blond włosach lub z rozjaśnionymi kosmykami. Jednak dopiero kiedy modelka wróciła do swoich ciemnych włosów, to wyglądała zdecydowanie lepiej. Ciemna fryzura podkreśliła jej urodę i wydobyła to, co najpiękniejsze.

Teraz znowu romansuje z blondem. Na szczęście wybrała chłodny odcień

Modelka wróciła niedawno znowu do blond koloru włosów. Cieszymy się, że Marcela Leszczak nie boi się radykalnych metamorfoz. W chłodnym odcieniu włosów wygląda poprawnie, ale zdecydowanie lepiej prezentuje się w ciemniejszych włosach. Niedawno modelka wstawiła do sieci zdjęcie, na którym pozuje z bliską koleżanką. Pokazała także fotografię z tą samą kobietą sprzed pięciu lat w tym samym poście. Widać na karuzeli fotografii udostępnionej na Instagramie, że teraz modelka ma mniej kwasu hialuronowego w ustach, co zdecydowanie korzystniej wygląda w przypadku jej delikatnej urody.

Marcela Leszczak Instagram / Marcela Leszczak screen

Marcela Leszczak Instagram / Marcela Leszczak screen

Którą wersję Marceli Leszczak wolicie? Tą z czasów "Top Model" czy po emisji programu?

Więcej zdjęć metamorfozy Marceli Leszczak i jej starych zdjęć zobaczycie w naszej galerii na górze strony.