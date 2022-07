Jennifer Lopez i Ben Affleck dołączyli do grona gwiazd, które zdecydowały się na "szybkie" śluby w Los Angeles. Kaplica słynie z tego, że "tak" powiedzieli w niej m.in. Sinead O'Conner, Britney Spears czy Demi Moore. A to tylko skrawek listy, bo w sumie pobrało się w niej ponad 800 tysięcy par z całego świata. Sprawdziliśmy, jak wygląda to miejsce. Różowe auto, w którym Jen i Ben zrobili sobie sesję, miało należeć do Elvisa Presleya!

Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub w kaplicy w Las Vegas

Jennifer Lopez na swojej fanowskiej stronie potwierdziła, że uroczystość odbyła się w Las Vegas, a dokładnie w kaplicy A Little White Wedding Chapel. Z zewnątrz wygląda niepozornie - to niewielki biały budynek ogrodzony ozdobną bramą. Do wejścia prowadzą błyszczące dekoracje i wielki napis z postacią przypominającą Elvisa Presleya. Legenda głosi, że różowe auto, które stoi pod zadaszeniem, miało należeć właśnie do niego. Podobno Jennifer i Ben zdecydowali się na sesję w słynnym cadillacu. Sufit, pod którym stoi samochód, jest pomalowany na niebiesko i udekorowany malowidłami z motywem anioła.

W środku znajduje się niewielka sala ze ślubnymi akcentami, m.in. figurkami pary młodej, kwiatami i licznym sercami. Jest tam niewiele miejsca, dlatego impreza w większym gronie nie wchodziłaby w grę. Zdjęcia kaplicy, w której Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub, znajdziecie w naszej galerii.

Warto dodać, że Jennifer zdecydowała się na zmianę nazwiska.

