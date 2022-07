"Rolnik szuka żony". Rodzice Stanisława mają piękny pałac. Jego remont trwał aż 16 lat

Stanisław Pytlarz z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" zwrócił uwagę kandydatek nie tylko osobowością, ale także imponującą posiadłością. Paniom tak bardzo spodobała się wizja przyszłego życia w pałacu, że kandydat otrzymał ponad 160 listów. Finalnie żadnej z kandydatek nie udało się spełnić marzenia o wielkiej miłości, a pokaźnych rozmiarów dworek to, jak się okazało, jedynie posiadłość rodziców Stanisława. Sam mieszka w skromnym mieszkaniu w bloku.

"Rolnik szuka żony". Stanisław w programie zaimponował ogromną posiadłością

Dworek w Złotnikach Wielkich rozpalił wyobraźnię kandydatek do czerwoności. Trudno się dziwić, rezydencja robi ogromne wrażenie. Pokazane w programie wnętrze posiadłości zachwyciło ogromnym holem i spektakularnymi schodami. Jasne i przestronne pokoje to tylko część aż 800 metrów powierzchni użytkowej. Ojciec Stanisława zainteresował się starą, popadającą w ruinę posiadłością w 1993 roku. W rozmowie z Telemagazynem wyznał, że przyciągnęła go niezwykła architektura i historia miejsca. Budynek przed II wojną światową należał do Wojciecha Wyganowskiego.

Bardzo szanowałem stare mury i ich historię, byłem pod wrażeniem kunsztu architektonicznego i praktyczności wielu elementów stanowiących o klasie tego budynku. Remont dworu stanowił duże wyzwanie, którego bardzo się obawiałem z uwagi na skalę przedsięwzięcia - powiedział.

Ojciec Stanisława podjął się czasochłonnego i kosztownego remontu, aby przywrócić posiadłości dawną świetność. Jak sami widzieliśmy w programie, ta misja się powiodła. 16 lat ciężkiej pracy i jednoczesnego prowadzenia ogromnego gospodarstwa pozwoliło dać drugie życie tej imponującej posiadłości. Piękny budynek to nie wszystko, bo rodzina Stanisława wykupiła także ogromny ogród otaczający nieruchomość. Sam uczestnik programu "Rolnik szuka żony" postanowił wyprowadzić się z domu należącego do jego rodziców i przeprowadził się do skromnego mieszkania w bloku.

Nie, nie mieszkam w tym białym domu. Przeprowadziłem się ponad miesiąc temu do starego budynku, który aktualnie remontuję. Mówiłem o tym wielokrotnie przed kamerą. Na swoim najlepiej - wyznał na Instagramie.

