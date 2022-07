Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub! Pobrali się w Las Vegas w tajemnicy

Ślubny sezon trwa w najlepsze. W polskim show-biznesie nie brakuje par, które w letnich miesiącach przysięgły sobie miłość do końca życia. Wygląda na to, że za oceanem po ślubie Britney Spears, odbył się kolejny ślub dekady, tym razem w tajemnicy przed mediami. Jak podało TMZ, Jennifer Lopez i Ben Affleck pobrali się w Las Vegas. Co z suknią panny młodej?

Jennifer Lopez i Ben Affleck pobrali się! Sekretny ślub odbył się w Las Vegas

Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka z pewnością zalicza się do najbardziej zaskakujących romansów show-biznesu. Kiedyś tworzyli jedną z najgorętszych par, jednak się rozstali. Zaręczyli się pod koniec 2002 roku, a dwa lata później poinformowali o rozstaniu. Ich drogi skrzyżowały się po 20 latach. Dali sobie kolejną szansę i wygląda na to, że w ich przypadku sprawdziło się powiedzenie "stara miłość nie rdzewieje". Od zaręczyn do ślubu minęły trzy miesiące.

Jeszcze niedawno gwiazda koncertowała w Chicago, gdzie nie uchroniła się od wpadki. Znalazła jednak czas, by zaplanować sekretny ślub z aktorem. Para była tak dyskretna, że utrzymali datę i miejsce ceremonii w tajemnicy. Uzyskali akt małżeństwa w hrabstwie Clark, w Las Vegas. Informacja o zmianie statusu ich związku wypłynęła za sprawą osoby z bliskiego otoczenia "Bennifer", która skontaktowała się z TMZ.

Na ten moment nie podano więcej szczegółów na temat samej ceremonii, sukni ślubnej panny młodej, czy listy gości.

Nie pozostaje nam nic innego, jak serdecznie pogratulować młodej parze.