Sprawa księdza Andrzeja Dębskiego ujrzała światło dzienne w sobotę 16 lipca. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że dysponuje nagraniami i wiadomościami, które prowadzący "Ziarna" miał wysyłać na Messengerze do kobiety o imieniu Ola. Ich wydźwięk był wyjątkowo wulgarny. Duchowny miał m.in. przekazywać internautce, że "będzie s*ką do spełniania poleceń" i "będzie ją ostro je*ał". Rzekomo sugerował również, że może stać się "pierwszą kobietą w historii wyru*aną w gabinecie metropolity białostockiego". Na jednym z nagrań ksiądz Dębski miał się także masturbować. Oświadczenia w tej szokującej sprawie opublikowała białostocka kuria, a także oddział Telewizji Polskiej.

Telewizja Polska reaguje na obsceniczne wiadomości ks. Dębskiego

Ksiądz Andrzej Dębski był nie tylko prowadzącym "Ziarna", a też wydawcą katolickiego magazynu "Pod Twoją obronę" emitowanego w TVP3 Białystok. Piastował także stanowiska rzecznika prasowego archidiecezji białostockiej, archidiecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego. "Gazeta Wyborcza" skontaktowała się z duchownym, który przyznał, że nie wie, z jakiego powodu składał kobiecie tak wulgarne propozycje seksualne.

Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło - skomentował.

Niedługo po ujawnieniu przez "Gazetę Wyborczą" treści nagrań białostocka kuria wydała oświadczenie, informując o zawieszeniu Dębskiego z dotychczasowo zajmowanych stanowisk.

Kuria Metropolitalna Białostocka informuje, że w związku z ukazaniem się informacji medialnych dotyczących ks. Andrzeja Dębskiego, decyzją abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego, został on natychmiast zawieszony w wykonywaniu powierzonych mu zadań w archidiecezji białostockiej - czytamy.

Podobnie zareagowali przedstawiciele oddziału stacji tematycznej Telewizji Polskiej TVP Religia, informując o natychmiastowym zwolnieniu księdza.

Redakcja Audycji Katolickich TVP wyraża oburzenie skandalicznym zachowaniem ks. Andrzeja Dębskiego i decyduje o natychmiastowym zakończeniu współpracy przy programie Ziarno i innych produkcjach, a także o wycofaniu z emisji odcinków "Ziarna" oraz wszelkich materiałów z jego udziałem - napisano w oświadczeniu.