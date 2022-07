Margaret w 2019 roku odsunęła się od świata muzyki, jednak wciąż pojawiała się na ściankach i eventach. Piosenkarka po latach ciężkiej pracy potrzebowała przerwy, aby wrócić ze zdwojoną siłą. Po czasie odstawiła pop na bok i zaczęła próbować sił w rapie.

Wygląda na to, że decyzja o przerwie wpłynęła na obecne życie piosenkarki. Jakiś czas temu wyprowadziła się z mężem do domku w środku lasu, gdzie wiedzie spokojne życie. Na próżno szukać jej w stolicy, jednak ostatnio zrobiła wyjątek i wybrała się na wywiad do "Dzień dobry TVN". Obok jej stylizacji nie można przejść obojętnie.

Margaret w stylizacji w stylu lat 2000

Margaret pojawiła się pod studiem "DDTVN". Tego dnia postawiła na dość nietypową stylizację, która od razu przykuwa uwagę. Artystka zestawiła białe polo o kroju crop top z ciemnymi strzępionymi spodniami z wysokim stanem. Do tego dobrała szpilki ze srebrnym zdobieniem, ale show kradną futrzane pokrowce na buty w kropki. Trzeba przyznać, że trudno przejść obok nich obojętnie. Na szyi miała łańcuszek, który doskonale dopełnił całość.

Wygląda na to, że Margaret nie boi się eksperymentować z modą i doskonale wie, co jest na czasie. W jej stylizacji nie zabrakło najmodniejszych elementów z lat 2000, które właśnie wracają do łask.

Piosenkarka uwielbia kombinować z wyglądam, co udowodniła już wielokrotnie. Na jej głowie znalazły się już prawdopodobnie wszystkie możliwe kolory tęczy. Oprócz tego wielokrotnie zaskakiwała stylówkami. Podczas ubiegłorocznych Fryderyków pokazała się w białej mini i nietypowych rajstopach, natomiast w studiu "Dzień dobry TVN" zaszalała z nakryciem głowy.

