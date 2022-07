Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się w atmosferze skandalu. Aktor miał zdradzić żonę w końcówce ciąży z jej sąsiadką, z którą obecnie pozostaje w związku. W ostatnim czasie zrobiło się głośno w temacie relacji łączącej aktorkę i jej teściową. Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała zaprosić Asię z synem do rodzinnej posiadłości w górach, co okazało się informacją wyssaną z palca. Jak ustalił Pudelek, aktorka planowała organizację chrztu Vincenta na 16.07. Wieść szybko doszła do Królikowskiego, który niespodziewanie postanowił zjawić się z mamą. Po natychmiastowej reakcji aktorki wygląda na to, że Joanna i Antek są rodziną już wyłącznie na papierze.

Opozda nie zaprosiła Królikowskiego i teściowej na chrzest Vincenta. Gdy się pojawili, odwołała ceremonię

Jak ujawnił informator Pudelka, Antek Królikowski z mamą nie otrzymali zaproszenia na chrzest Vincenta. Gdy od znajomych dowiedzieli się o planowanej dacie wydarzenia postanowili, mimo braku zaproszenia, pojawić się w kościele, w którym miała się odbyć ceremonia. Aktor przy okazji zdecydował się na niestosowny ubiór w postaci pomarańczowej (!) czapki z daszkiem i sportowych butów. Małgorzata Ostrowska-Królikowska wykazała się większym taktem, zakładając zwiewną sukienkę do ziemi. Nie spodziewali się jednak, że zastaną pustki w świątyni. Osoba z otoczenia aktorki stwierdziła w rozmowie z serwisem, że Opozda w ostatniej chwili postanowiła odwołać ceremonię.

Wygląda na to, że aktorka nie zamierza spędzać czasu w towarzystwie - niewiernego - jeszcze męża i swojej teściowej. Jej zdecydowana decyzja wiele mówi o łączących ich relacjach, a właściwie ich braku. Joanna Opozda i Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie nawiązały również bliskiej relacji, a po porodzie gwiazda mogła liczyć na siebie i wsparcie swojej rodziny.

