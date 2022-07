Maria Szarapowa została mamą. Zdradziła imię syna. Piękny kadr

Maria Szarapowa to jedna z czołowych światowych tenisistek, która pięciokrotnie plasowała się na pierwszym miejscu rankingu singlowego WTA - po raz ostatni udało jej się to w 2012 roku. Jest również zdobywczynią Wielkiego Szlema (między 2004 a 2014 rokiem zwyciężyła Wimbledon, US Open, Australian Open i French Open, z czego ostatni aż dwukrotnie). Rosjanka oficjalnie odeszła na sportową emeryturę dwa lata temu, a obecnie skupia się na życiu prywatnym. I wydaje się, że udaje jej się realizować ten plan, bo na początku lipca urodziła pierwsze dziecko. Teraz pochwaliła się jego zdjęciem i zdradziła, jak nazwała syna.

Maria Szarapowa urodziła. Pokazała urocze zdjęcie syna

W kwietniu Maria Szarapowa wrzuciła zdjęcie z zaokrąglonym brzuchem i napisała, że "jedzenie za dwoje zawsze było jej specjalnością", a w ciąży zdecydowanie może sobie na to pozwolić. Okazało się, że była wówczas trzy miesiące przed porodem, bo w piątek wieczorem przedstawiła fanom syna, który, jak się okazało, przyszedł na świat ponad dwa tygodnie temu.

Theodore. 1.07.2022. Najpiękniejszy, pełen wyzwań i najbardziej satysfakcjonujący prezent, o jaki nasza mała rodzina mogła prosić - napisała tenisistka na Instagramie.

Ojcem dziecka tenisistki jest brytyjski biznesmen i milioner Alexander Gilkes. Mężczyzna jest przyjacielem księcia Williama i księcia Harry'ego, a przez pewien czas spotykał się z młodszą siostrą księżnej Kate - Pippą. Z Marią Szarapową związał się w 2018 roku, a dwa lata później para ogłosiła zaręczyny.

