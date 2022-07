Aktorka z "Na Wspólnej" urodziła! "Witaj na świecie"

Paulina Chapko to polska aktorka teatralna i telewizyjna, która ma na swoim koncie wiele ciekawych zawodowych projektów, jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Elżbiety w serialu "Na Wspólnej". Gra tam ukochaną Igora, w którego wciela się Jakub Wesołowski. Na co dzień Chapko unika blasku fleszy i wraz z partnerem wiedzie spokojne życie w Hiszpanii. Teraz mają jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ zostali rodzicami.

Paulina Chapko urodziła. Ekipa z "Na Wspólnej" pospieszyła z gratulacjami

Z opublikowanego przez aktorkę postu na Instagramie możemy dowiedzieć się, że w jednym ze szpitali w Warszawie 10 lipca na świat przyszedł jej syn. Szczęśliwą wiadomością Paulina Chapko pochwaliła się pięć dni później.

Witaj na świecie synku. Miłości mojego życia! 10.07.2022 - napisała aktorka.

Do wpisu dodała urocze zdjęcie, na którym trzyma małą dłoń chłopca. W komentarzach natychmiast posypały się gratulacje.

Niech się zdrowo trzyma chłopak. Gratulacje!

Ogromne gratulacje, Paulinko. Wiedziałam, że synuś, bo mama pięknie wyglądała - czytamy na Instagramie.

Post skomentowały również osoby z ekipy "Na Wspólnej".

Paulinko kochana, gratuluję - napisała Ewa Gawryluk.

To miłe, że nazwałaś go Jakub - dodał Jakub Wesołowski.

My również gratulujemy!

Kim jest partner Pauliny Chapko?

Partnerem aktorki jest Joel Valencia, ekwadorski piłkarz, który na co dzień gra w hiszpańskim klubie AD Alcorcón na pozycji napastnika. Co ciekawe, dawniej współpracował również z polskim klubem Legia Warszawa.

