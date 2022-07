Matka Shakiry do tej pory nie odnosiła się do sprawy rozstania córki, ale postanowiła przerwać milczenie i w rozmowie z mediami wyznała, że liczy na jej powrót do Gerarda Pique. Wydaje się, że na tym etapie nie ma na to szans, bo sprawy posunęły się już za daleko. Para porozumiewa się ze sobą za pomocą prawników i walczą właśnie o opiekę nad dziećmi (Zobacz: Shakira miała dla Pique hojną ofertę ugody. W tle miliony. Odrzucił ją).

Shakira zakazała matce wypowiadać się w mediach. Zdradziła za dużo

Matka Shakiry, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, była ciągle wypytywana o rozstanie córki, więc trudno się dziwić, że w pewnym momencie nie wytrzymała i powiedziała, co sądzi o całej sprawie. Zgodnie z informacjami hiszpańskiej agencji informacyjnej Europa Press, kobieta wyznała, że nie może się pogodzić z rozstaniem piosenkarki i piłkarza i cały czas liczy, że para znów będzie razem. Zbytnia wylewność matki miała nie spodobać się Shakirze, która podobno zabroniła jej kontaktów z mediami.

Jak donosi kataloński dziennik "El Nacional", piosenkarka wyraźnie zaznaczyła, że nie życzy sobie, aby jakiekolwiek opinie jej bliskiej rodziny znalazły się w mediach.

Shakira poprosiła mamę, aby przestała wypowiadać się przed mikrofonami i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Ona nie potrzebuje, aby matka broniła człowieka, który jest odpowiedzialny za rozpad rodziny - czytamy.

Para ma przed sobą trudne ustalenia. Musi zadecydować, z kim chłopcy spędzą wakacje i gdzie ostatecznie będą mieszkać.

Shakira zakazała matce wypowiadać się w mediach. Zdradziła za dużo

