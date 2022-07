Shakira i Gerard Pique rozstali się i teraz walczą o prawa do dzieci. Jak donosi hiszpański portal Marca, piosenkarka w ramach ugody złożyła byłemu partnerowi "spektakularną, wielomilionową" ofertę ugody separacyjnej. Jak się okazuje, piłkarz na nią nie przystał.

Shakira i Pique byli ze sobą 12 lat. Połączyło ich pytanie o pogodę

Shakira i Gerard Pique nadal się kłócą

Shakira zaoferowała Pique, że przejmie pełnię praw nad ich dziećmi, gdyż chce wyjechać z nimi na stałe do Miami. Podobno w ugodzie widniał zapis, że piłkarz nie będzie musiał ponosić żadnej odpowiedzialności finansowej wobec dzieci. Co więcej, piosenkarka zaoferowała, że sfinansuje byłemu partnerowi w ciągu roku pięć wizyt w Miami (w tym loty pierwszą klasą). Pique miałby spędzać z dziećmi również wakacje.

Hojna oferta Shakiry nie kończy się tutaj. Artystka zaoferowała, że pokryje 20 proc. długów Pique, a więc około dwóch i pół miliona dolarów. Przypomnijmy, że sportowiec ma kiepską sytuację finansową z powodu problemów prawnych w Hiszpanii.

35-latek odrzucił jednak ofertę byłej partnerki. Podobno nie podobały mu się zapisy dotyczące opieki nad dziećmi. Chce bowiem, by synowie nadal mieszkali w Barcelonie. Niebawem prawnicy sportowca mają przedstawić piosenkarce kontrofertę swojego klienta.

Shakira i Gerard Pique rozstali się przez niewierność piłkarza?

Shakira i Gerard Pique byli ze sobą 12 lat. Artystka poznała piłkarza podczas kręcenia teledysku do piosenki "Waka Waka (This Time for Africa)", która była hymnem mundialu w RPA w 2010 roku. Szybko pojawiło się między nimi uczucie. Para doczekała się dwójki dzieci. Ich pierwszy syn Milan urodził się w styczniu 2013 roku. W 2015 roku na świat przyszedł Sasha. W czerwcu tego roku do mediów wyciekła informacja, że zakochani się rozstali. Donoszono, że sportowiec był niewierny i dopuścił się zdrady z 20-letnią hostessą. Dziennik "El Periódico" zaprzeczał jednak tym informacjom i podał, że byli partnerzy żyją osobno już od kilku miesięcy. W kuluarach plotkowano, że Shakira i Gerard Pique przez lata żyli w otwartym związku.