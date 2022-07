Lipiec w show-biznesie mija zazwyczaj pod znakiem wakacyjnych urlopów gwiazd i pojedynczych eventów branżowych. W tym roku jednak afera związana z Sebastianem Fabijańskim, Maffashion i Rafalalą stała się tematem numer jeden. Choć już wcześniej spekulowano, że w związku blogerki i aktora nie układa się zbyt dobrze, konsekwentnie milczeli do czasu, aż transsekusalna celebrytka nie opublikowała nagrań z Fabijańskim w roli głównej, a ten nie poleciał do Pudelka, by się "wyspowiadać". I kiedy wydawało się, że najsmutniejsza prawda została już wywleczona na światło dzienne, a wspomniana wyżej trójka załatwi sprawy między sobą, głos zabrała Rafalala, nazywając Kuczyńską "jedyną dziewczyną, która od początku była nie w porządku". Maffashion do tej pory wydała jedynie oświadczenie, w którym potwierdziła, że rozstała się z ojcem swojego syna. Od tamtego czasu milczy, choć nie rezygnuje z instagramowego życia.

Maffashion milczy, choć ludzie pytają. Teraz wrzuciła zdjęcie i nagranie

Internauci bardzo współczuli Maffashion, kiedy okazało się, że jej chłopak miał kontakt z Rafalalą. Część z nich odwróciła się jednak od blogerki, kiedy publicznie pojawiły się pierwsze oskarżenia o romans. Z czasem potwierdził to Sebastian Fabijański. Szybko okazało się, że chodzi o niejakiego Mateusza, który w sieci posługuje się pseudonimem "Blue Baby".

Zapoznałem się z tym iście "celebryckim oświadczeniem" mojej byłej dziewczyny. Nie sądziłem, że dojdzie do takiej sytuacji, a tym bardziej, że będę musiał ją wyjaśniać. Po pierwsze, Iza, zerwałem z tobą i nie był to pierwszy raz w przeciągu naszej znajomości, która trwała rok. Zrobiłem to trzykrotnie... Za każdym razem, dając ci szansę. Tu postawie kropkę, jeśli chodzi o prywatę i pranie związkowych brudów - napisał na Instagramie po tym, kiedy jego była partnerka oskarżyła go o zdradę z Maffashion.

I choć fani Kuczyńskiej stale zasypują ją pytaniami, czy potwierdzi relację z Mateuszem, ona milczy, a na medialne zapytania nie odpowiada. Cóż, być może obrała taką taktykę, bo uważa ją za słuszną. Niemniej jednak nie zamierza usuwać się w cień. Na jej InstaStories możemy zobaczyć, jak usypia (?) syna, chwaląc się paskiem Fendi, który wysuwa się na pierwszy plan oraz, jak spaceruje po Warszawie, słuchając piosenki "The Look" angielskiej formacji Metronomy (zdjęcia w galerii).

Czy warto interpretować tekst piosenki jako aluzję do aktualnych wydarzeń w życiu Maffashion? Nie będziemy tego robić. Polecimy natomiast przesłuchanie tego utworu.

