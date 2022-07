Jednym z bohaterów odcinka "Sprawy dla reportera" wyemitowanego 14 lipca 2022 roku był Jacek Murański - zawodnik MMA i aktor, który na swoim koncie ma epizody w takich produkcjach, jak "Na sygnale", "Klan", "Pierwsza miłość", Barwy szczęścia", "Wojenne dziewczyny" czy "Ojciec Mateusz". Murański jest ojcem Mateusza Murańskiego - gwiazdora serialu "Lombard. Życie pod zastaw", który także bierze udział w walkach MMA.

Mężczyźnie w studiu puściły nerwy. Wrzeszczał na specjalistów, którzy również pojawili się w programie - mecenasa Piotra Kaszewiaka, mecenas Marię Wentlandt-Walkiewicz, ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego i Jacka Wronę, byłego funkcjonariusza CBŚ.

"Sprawa dla reportera". Płacz i krzyki w studiu

Jacek Murański opowiedział Elżbiecie Jaworowicz o swoim procesie. Mężczyzna został skazany za to, że w 2008 roku miał skatować mężczyznę, który zajmował jego lokum. Mimo że Murański odsiedział już wyrok, przekonuje, że jest niewinny. W programie Jaworowicz rzucał poważne oskarżenia nie tylko w kierunku policji, ale również prokuratury. Twierdzi, że padł ofiarą spisku. Zarzucał też służbom korupcję. Kiedy obecni w studiu Piotr Kaszewiak i Jacek Wrona wytknęli Murańskiemu, że obciążyły go zeznania świadka koronnego, zawodnikowi MMA puściły nerwy.

Pomówił mnie w sprawie [świadek koronnny - przyp. red.], by być bezkarnym - krzyczał Murański.

On [świadek koronny] pobił tego człowieka - wtrąciła swoje trzy grosze Jaworoicz, która także mówiła podniesionym głosem.

Spokojnie. (...) Ja nie dlatego z mecenasem Kaszewiakiem jesteśmy advocatus diaboli, że panu nie wierzymy, czy dlatego, że chcemy pana osądzić - zaczł były funkcjonariusz CBŚ.

W tym momencie Elżbieta Jaworowicz znów mu przerwała.

To po co pan diabłu służy? - rzuciła.

Wrona odpowiedział spokojnie, a Jacek Murański go przekrzykiwał.

Spokojnie, panie Jacku, spokojnie. Proszę nie krzyczeć. Nie będzie pan sądzony na zasadzie emocji. I nie będzie pan sądzony dlatego, że pan przekona mnie, pana mecenasa czy księdza, bo nie ma to żadnego znaczenia - tłumaczył.

Na tym jednak nie koniec. Podczas spotkania miała jeszcze jedna absurdalna scena. Prawnik Jacka Murańskiego wstał i... przeprosił go w imieniu wszystkich prawników. Żona zawodnika MMA się popłakała, a prawnicy obecni w studiu, delikatnie mówiąc, nie wyglądali na zadowolonych. W międzyczasie widzowie usłyszeli jeszcze utwór Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam gdzie byłem". Jeśli myślicie, że to koniec szopki, to nie widzieliście, jak został przedstawiony reportaż, którego bohaterem był Murański. Zapnijcie pasy, bo się dzieje.