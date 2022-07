Zanim przejdziemy do konkretów, krótkie podsumowanie wydarzeń ostatnich dni. Wątków w tej historii pojawia się tak wiele, że można naprawdę stracić orientację. Afera coraz bardziej przypomina pełną napięcia telenowelę. Ostatnio Rafalala oskarżyła Maffashion, że w trakcie trwania związku fashionistki z Sebastianem Fabijańskim, miała romans. Niedługo potem do zarzutów dołączyła była dziewczyna rzekomego kochanka Julii - Izabela Podgórska, która powiedziała, że powodem rozpadu jej związku była zdrada. Jej ówczesny partner Mateusz miał podobno romans z Maffashion. Rzekomy kochanek "Maff" także postanowił podzielić się ze światem oświadczeniem w związku ze sprawą (Zobacz: Rzekomy kochanek Maffashion przemówił. Wydał oświadczenie. Rzuca nowe światło na sprawę). Jak donosi Pudelek, Maffashion i nowy "kolega" mają nadal się spotykać. Kim jest nowy bohater największego skandalu ostatnich tygodni?

Maffashion wydała oświadczenie i potwierdza rozstanie z Fabijańskim

Internauci już nie po stronie Maffashion. "Szczerości w niej niestety nie widzę"

Rzekomy kochanek Maffashion wydał oświadczenie. Kim jest nowy bohater największego skandalu ostatnich tygodni?

Izabela, która wprowadziła zamęt do tej i tak pogmatwanej historii, twierdzi, że Maffashion poznała "rzekomego kochanka" na służbowym wyjeździe do Francji. Mateusz, bo tak nazywa się ekspartner Izabeli, w swoim oświadczeniu zarzucił jej kłamstwo i powiedział, że to on podjął decyzję o odejściu i żadnego romansu nie było, bo po prostu nie był już w związku.

Nikt nie rozbił twojego związku, bo on został zakończony wcześniej. Zerwaliśmy. Chciałbym napisać, że to ty się do tego przyczyniłaś, natomiast wiesz, że nie mam w naturze mówienia o tym, że coś jest wyłącznie wynikiem działania jednej osoby - czytamy w oświadczeniu.

Mateusz, zwany jako "blu3aby" to operator kamery związany przede wszystkim z Maciejem Dąbrowskim z kanału "Z Dvpy". "Blue baby" to także pseudonim artystyczny, pod którym kolega Maff próbuje rozkręcić karierę jako raper.

Generalnie mordo jestem miłym chamem - czytamy na Instagramie chłopaka.

Wygląda na to, że sposób na promocję wybrał znakomity. Nic tak nie podsyca zainteresowania publiczności, jak dobry skandal. Ostatnie dwa utwory na YouTube'owym kanale Mateusza pojawiły się w przeciągu ostatniego tygodnia. Przypadek? Wygląda na to, że bardzo dobrze umie grać w tę grę. W jednym z teledysków "Tęsknię" Mateusz leży pod prysznicem oblepiony płatkami róż, a smutki zalewa butelką wódki. Czyżby przyczyną tej melancholii były rozstania i powroty do Izabelli? Jak twierdzi w oświadczeniu, zrywał z byłą partnerką aż trzy razy.

Proszę odbierz telefon, wiem, że zj****em. Kochałem cię. Doceniam po zdradzie, proszę bądźmy razem - czyżby fragment najnowszego kawałka to błagalna pieśń do Izabelli?

Jak twierdzą fani w komentarzach pod najnowszym postem, Blue Baby w nowym teledysku... żartuje z Sebastiana Fabijańskiego.

Weszłam z ciekawości. Dla mnie to jest polewka z Fabjańskiego. Gościu ewidentnie przedstawia tu płaczącego Sebę, który nie może sobie poradzić po stracie Maff - czytamy w komentarzach.

Ciekawsza jest jednak jego wcześniejsza twórczość, kiedy tworzył jako "Mateusz Be". W jednym z teledysków "Patera" goni dziewczynę przebraną za zakonnicę, która okazuje się być nie tak całkiem niewinna.

fot. instagram.com

Rzekomy kochanek Maffashion wydał oświadczenie. Kim jest nowy bohater największego skandalu ostatnich tygodni? fot. instagram.com

Rzekomy kochanek Maffashion wydał oświadczenie. Kim jest nowy bohater największego skandalu ostatnich tygodni? fot. instagram.com

Doda skomentowała aferę z Fabijańskim. Trudno się z nią nie zgodzić

