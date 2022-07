Angelika Zając i Łukasz Trochonowicz powiedzieli już sakramentalne "tak". Youtuberka chętnie opowiadała o przygotowaniach do szczególnego dla niej dnia. Zachowała jednak dla siebie, jak będzie wyglądała jej suknia ślubna. Zdradziła jedynie, że zdecydowała się na kreację od polskiego projektanta i wybrała Roberta Czerwika. Przy okazji podkreśliła, że nie będzie to jej jedyna kreacja na ten dzień, jednak do ślubu pójdzie w najbardziej spektakularnej sukni. Andziaks nie kłamała. Kreacja robi piorunujące wrażenie.

Andziaks pokazała imponującą suknię ślubną. Jak wielka beza: Dzieło sztuki

Andziaks i Luka nie oszczędzali na ślubie. W organizacji pomagała im wedding planerka "Artofwedding", a państwo młodzi zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Angelika do ślubu poszła w eleganckiej, białej kreacji zdobionej spektakularną ilością organzy i imponującym trenem. Robert Czerwik jako pierwszy pochwalił się swoim dziełem w mediach społecznościowych i nie ukrywał, że był to najbardziej pracochłonny projekt w jego karierze.

Na wstępie chciałem podziękować Andziaks za zaufanie i piękny wspólny czas. Nie ukrywam, że był to najbardziej pracochłonny projekt w mojej karierze. Tysiące ręcznie wyciętych płatków, trzy rodzaje organz, godziny pracy, nasze wspólne dzieło sztuki ubierzesz dziś, w tym najważniejszym dniu. Radość którą widziałem na twojej twarzy, jest dla mnie najpiękniejszym wspomnieniem. Życzę Wam kochani szczęścia na nowej drodze życia - czytamy.

Panna młoda zdecydowała się na elegancki kok, a za jej makijaż odpowiadała Magdalena Pieczonka. Wrażenie robiła również ślubna sceneria, którą zdobiły ogromne, niebieskie kwiaty, a przysięgę małżeńską państwo młodzi złożyli na świeżym powietrzu.

Fani w komentarzach nie szczędzili komplementów na temat ślubnej kreacji youtuberki:

Wow, cudo.

Takiej sukni w życiu nie widziałam.

Bosko! Zapiera dech w piersiach - pisali zachwyceni internauci.

A wam, jak podoba się pierwsza kreacja Andziaks? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.