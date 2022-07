Johnny Depp nagrał piosenkę o Amber Heard. Chyba się jej nie spodoba

Proces o zniesławienie, który Johnny Depp wytoczył swojej byłej żonie Amber Heard, był jednym z najbardziej medialnych wydarzeń pierwszej połowy roku. W wyniku trwającej kilka tygodni batalii sądowej, aktorowi przyznano rację i uznano jego niewinność. Choć od tego czasu emocje nieco przycichły, nie oznacza to, że byli małżonkowie są ze sobą na stopie przyjacielskiej. Na najnowszym albumie Jeffa Becka nagranym we współpracy z Johnnym Deppem, aktor nie przebierając w słowach, uderza w byłą partnerkę.

REKLAMA

Nowe utwory Johnny'ego Deppa . Część tekstów dotyczy jego relacji i procesu z Amber Heard

W połowie lipca światło dzienne ujrzeć ma utwór nagrany przez aktora wraz z Jeffem Beckiem. To jeden z dwóch kawałków autorstwa Johnny'ego Deppa, które znajdą się na płycie gitarzysty zatytułowanej "18". W "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" wspomina legendarną aktorkę o niezwykłej urodzie. Padają w nim słowa:

Wymazana przez ten sam świat, który uczynił z niej gwiazdę. (...) Ale to jest życie, a to jest śmierć, zaczęła i skończyła jak oddech dziecka.

Refren również nie pozostawia wątpliwości, co do tematyki, jakiej jest poświęcony utwór:

Nie wierzę, nie wierzę, już nie wierzę, w ludzi. Nie wierzę, nie wierzę, już nie wierzę, w ludzi. Już nie.

Amber Heard złożyła wniosek o uchylenie wyroku. Sąd podjął decyzję

Kompozycja aktora od pierwszej chwili urzekła Jeffa Becka, który wyznał, że stała się początkiem ich współpracy:

Powaliła mnie ta piosenka. Była głównym powodem tego, że poprosiłem Johnny’ego, byśmy wspólnie nagrali cały album.

Oprócz wspomnianego utworu na płycie znalazły się inne kompozycje, w których padają inne stwierdzenia, które z powodzeniem mógłby skierować do Amber Heard:

Myślę, że powiedziałaś już dość, jak na jedną pieprzoną noc.

Johnny Depp powróci na plan "Piratów z Karaibów"? Bajeczna gaża

Resztę albumu stanowić będzie 13 piosenek i coverów, w tym Johna Lennona, Velvet Underground czy Beach Boys. We wszystkich czynny udział ma Johnny Depp.