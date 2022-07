Angelika Zając i Łukasz Trochonowicz od lat tworzą zgraną parę. Doczekali się córki, której dali na imię Charlie. Youtuberzy mają długi staż związku i jakiś czas temu się zaręczyli. Luka sprawił ukochanej pierścionek marki Cartier, za 35 tysięcy złotych. Od tamtej pory influencerka pieczołowicie przygotowywała się do ślubu. W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany dzień. Od samego rana Andziaks publikuje w mediach społecznościowych ostatnie szlify przed zamążpójściem. Widać, że w tym dniu państwo młodzi na niczym nie oszczędzali. Zadbali o najmniejsze szczegóły.

Ślub Andziaks i Lubi. Szykuje się dekadencka ceremonia. Youtuberzy się wykosztowali!

Andziaks i Luka planując ślub, zdecydowali się na pomoc wedding planerki. Na Instagramowym koncie producentki ślubnej "Artofwedding" można podejrzeć sporo przygotowań do wielkiego dnia pary youtuberów. Angelika zdradziła, że suknię ślubną zaprojektował jej Robert Czerwik, jednak nie zdecydowała się na to, by ją pokazać. Dodała również, że to nie będzie jej jedyna kreacja.

Ślub Andziaks i Lubi. Szykuje się dekadencka ceremonia. Youtuberzy się wykosztowali! Fot. Instagram/ andziaks

Państwo młodzi w tym dniu mogą liczyć na piękną oprawę. Youtuberka wygadała się, że za same kwiaty zapłacili ponad 100 tysięcy złotych. O ich bezpieczeństwo będzie dbała osobista ochrona, co jest dodatkowym kosztem.

Angelika i Luka zdecydowali się na elegancki motyw przewodni. Dominują dodatki w biało złotej kolorystyce, które pojawiają się również na zaproszeniach ślubnych.

Panna młoda na te wydarzenie zaprosiła mnóstwo gwiazd ze świata show-biznesu. Przewidziała również prezenty dla gości, którzy otrzymają świeczki z marki youtuberki, o zapachu "wedding day". Zapach został zaprojektowany specjalnie na ten dzień. O nienaganny makijaż Andziaks zadbała Magdalena Pieczonka.

Więcej zdjęć z przygotowań do ceremonii znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Mówi się, że ślub Andziaks i Luki może być najbogatszym takim wydarzeniem w świecie polskiego YouTube'a.