Władze TVN zapowiedziały pierwsze zmiany. Dla Edwarda Miszczaka byłoby to nie do przyjęcia

Edward Miszczak pełnił funkcję dyrektora programowego TVN przez 25 lat. Większość widzów i osób związanych z mediami nie wyobrażało sobie stacji kierowanej przez kogoś innego. Właśnie dlatego decyzja o zakończeniu współpracy, którą ogłosił wraz z początkiem czerwca, dla wielu okazała się ogromnym zaskoczeniem. Tymczasem zmiany w zarządzie stały się faktem, w związku z czym pojawiają się pierwsze informacje o nadchodzących zmianach.

Zmiany w TVN bez Edwarda Miszczaka. Zarząd stacji ogłosił pierwszą decyzję programową

Były już kierownik programowy TVN uchodził przez wiele lat za sprawcę sukcesu stacji. To on wypromował takie osoby, jak Magda Gessler, Marcin Prokop, Joanna Krupa czy Małgorzata Rozenek, która wprost nazywa go "ojcem chrzestnym jej kariery".

Jednocześnie pewne formy rozrywki nie były dla niego do przyjęcia. Mowa chociażby o kabaretach, które konsekwentnie omijał w programie stacji. Dlatego też pierwsza decyzja nowego zarządu po jego odejściu z pewnością nie przypadłaby mu gustu. TVN ogłosił bowiem, że tym razem wyemituje w całości sierpniowy "Top of The Top Sopot Festival":

Organizatorzy sopockiego festiwalu przygotowali też wyjątkową niespodziankę dla wszystkich fanów dobrego humoru. Zaplanowany na 19 sierpnia wieczór komediowy "Comedy Fest - Z czego śmialiśmy się przez ostatnich 25 lat" przypadnie do gustu każdemu, kto chciałby z dystansem przyjrzeć się ważnym wydarzeniom muzycznym, obyczajowym, filmowym i politycznym.

Dotychczas impreza emitowana była z wykluczeniem ostatniego dnia. Tym razem na scenie Opery Leśnej pojawią się najpopularniejsze polskie kabarety.