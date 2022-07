Ben Affleck nie będzie zachwycony. Ana de Armas podsumowała związek z aktorem

Zanim Ben Affleck i Jennifer Lopez po latach dali sobie kolejną szansę i wrócili do siebie, aktor spotykał się z latynoską pięknością, Ane de Armas. Parę tworzyli przez dziesięć miesięcy i podobno zerwali przez telefon. Aktorka odniosła się do relacji z Affleckiem. Jej słowa wskazują na to, że niezbyt dobrze ją wspomina.

