Mickey Rourke mówił o spotkaniu z Władimirem Putinem. Nagle się popłakał

Mickey Rourke był gościem programu "Piers Morgan Uncensored", który emitowany jest w stacji Sky News Australia. Aktor znany z takich hitów, jak: "Zapaśnik", "Sin City - Miasto grzechu" czy "Ćma barowa" przyznał, że w 2014 roku spotkał się z Władimirem Putinem. Wówczas naiwnie uwierzył, że ma do czynienia z empatycznym człowiekiem.

Mickey Rourke popłakał się na antenie

Mickey Rourke przypomniał, że w 2014 roku spotkał się z prezydentem w Rosji. Obaj odwiedzili wówczas szpital w Petersburgu, gdzie na oddziale onkologicznym leczono dzieci chore na raka.

Spojrzałem na Władimira i zobaczyłem kogoś, kto był naprawdę zaniepokojony tym, gdzie jesteśmy i kogoś, kto był empatyczny - mówił aktor, który wierzył wówczas, że działania Putina są szczere.

Aktor nie mógł uwierzyć, że spotkał wówczas człowieka, który odpowiada dziś za sytuację w Ukrainie. Rourke nie ukrywał, że całym sercem jest za Ukrainą. Przyznał, że ma nadzieję, że "mały dzwonek zadzwonił w głowie lub sercu [Putina]", a owy dźwięk "go obudzi, by zatrzymał to gó**o".

Aktor nie wytrzymał i rozpłakał się, gdy mówił o zdjęciu, które zobaczył w sieci, a które przedstawiało przerażonego i samotnego mężczyznę, który trzyma na rękach kota.

Obraz, który dotknął mnie najbardziej... Widziałem tego staruszka i małego szarego kociaka - zaczął Rourke.

A później kontynuował, ocierając oczy:

Ten mężczyzna stracił pięciu członków rodziny i jedyną rzeczą, którą miał, to trochę trudne dla mnie, aby o tym mówić, jedyną rzeczą, którą miał, był ten mały szary kotek. Spojrzałem na ten obraz (...) i powiedziałem, jak mogę się czymkolwiek martwić? Utrata filmu? Albo mam zły dzień... - mówił.

Dodamy, że aktor mówił o zdjęciu, które obiegło sieć, ale ostatecznie okazało się fake newsem. The India Today Anti-Fake News War Room odkryło, że fotografia została zrobiona w 2018 roku, podczas trzęsienia ziemi w Turcji. Mężczyzna ze zdjęcia to 83-letni Ali Mese, mieszkaniec Bolu.

Mickey Rourke apeluje do Putina

Mickey Rourke zwrócił się też bezpośrednio do Władimira Putina. Apelował o to, by polityk natychmiast zaprzestał wrogich działań.

Nie będziesz żył wiecznie. Spójrz na Piotra Wielkiego, Napoleona, co się z nimi stało, gdy próbowali zdobyć więcej i więcej. Masz swoją władzę i swoje pieniądze. Po prostu żyj swoim życiem i pozwól tym ludziom w Ukrainie być niezależnymi, żyć w demokratycznym społeczeństwie. Po prostu zatrzymaj się dzisiaj. Nie jutro, ale właśnie teraz - grzmiał.

Całą rozmowę możecie obejrzeć poniżej.