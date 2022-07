Od kilku lat Edyta Pazura jest wierna blond włosom. Nie zawsze jednak tak było. Powiedzenie "kobieta zmienną jest" idealnie do niej pasuje. Celebrytka nie bała się zmian i chętnie eksperymentowała z wizerunkiem. Oglądając stare zdjęcia aż trudno ją poznać.

REKLAMA

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Zobacz wideo Edyta Pazura zabrała córkę do fryzjera

Tak Edyta Pazura wyglądała, jak debiutowała na ściance

Edyta Pazura w polskim show-biznesie zaistniała 13 lat temu. Historia jej związku z Cezarym Pazurą jest niezwykle romantyczna. Poznali się w 2007 w wagonie WARS, w trakcie podróży z Krakowa do Warszawy. Ona miała wówczas 19 lat, a on był bardzo znanym aktorem. Pobrali się po dwóch latach znajomości. Od tego czasu są nierozłączni i regularnie brylują na branżowych imprezach. Na ściance Edyta zadebiutowała w 2008 roku. Wówczas nosiła bardzo krótko ścięte blond włosy. Później chętnie wracała do takiej fryzury.

#Wino Pazurro - polca Cezary Pazura mwegrzyn - KAPiF pobrane 14.07.2022

W rudym jej nie do twarzy. Najgorsza fryzura Edyty Pazury

W kolejnych latach Pazura nie raz zaskakiwała metamorfozami. Jedną z nich było pofarbowanie włosów na ognisty odcień. W takim uczesaniu między innymi pojawiła się na konferencji z okazji jubileuszu pracy artystycznej jej męża. Naszym zdaniem w takiej fryzurze nie prezentowała się najlepiej. Co ciekawe, do rudych włosów na chwilę wróciła w 2020 roku, ale bardzo szybko zmieniła je na ulubiony blond.

;Cezary Pazura - Jubileusz pracy artystycznej - konferencja mkudelski - KAPiF pobrane 14.07.2022

Blond włosy to zdecydowanie strzał w dziesiątkę

Obecnie Edyta Pazura nosi długie blond włosy i zdecydowanie w takim wydaniu wygląda najlepiej. Czasami jedynie delikatnie je skraca lub decyduje się na grzywkę.

Edyta Pazura Instagram/@edyta_pazura

Edyta Pazura nie tylko nosiła rude włosy. Kilka temu przefarbowała je na zupełnie inny odcień. Jeśli jesteście ciekawi, jak się w nim prezentowała, to koniecznie zajrzyjcie do galerii u góry strony. Znajdziecie tam dużo jej zdjęć, na których zobaczycie też modne w ówczesnych czasach fryzury, a które teraz wzbudzają pozytywne rozbawienie.

Nałożyli farbę i pożałowali. Pazura miała włosy jak nachosy, a Szelągowska swoje spaliła