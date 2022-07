Anna Lewandowska aktualnie przebywa z córkami w Hiszpanii. Trenerka wypoczywa i żywo relacjonuje, jak wygląda jej urlop. Teraz zdecydowała się odpowiedzieć na pytania fanów. Na te bardzo osobiste również.

REKLAMA

Anna Lewandowska w ogniu pytań o trzecie dzicko

Anna Lewandowska jest szczęśliwą mamą pięcioletniej Klary i dwuletniej Laury. Co jakiś czas trenerka jest pytana o to, czy planuje kolejne dziecko. Tak było też i tym razem podczas krótkiej sesji Q&A, którą zorganizowała na InstaStories.

Będziesz mieć kiedyś trzecie dziecko? - zapytał jeden z ciekawskich obserwatorów.

Mimo że pytanie jest niezwykle intymne oraz nieelegancje i często mówi się o tym, by nie pytać kobiet o tak delikatną kwestię (o problemie mówiła między innymi Ula Chincz znana szerszej publiczności jako Pedantula), Lewandowska odpowiedziała. Trenerka wybrnęła, a w jej wypowiedzi nie zabrakło akcentu humorystycznego.

Szczerze... Zastanawiam się, co odpowiedzieć. Haha. A tak serio, dziewczynki zapewniają nam atrakcji za czworo - śmiała się.

Anna Lewandowska o powiększeniu rodziny Screen annalewandowskahpba/Instagram

Ponadto Lewandowska zdradziła, że dziewczynki uczęszczają do dwóch różnych przedszkoli. Uczą się w Monachium i w Hiszpanii. Na tym jednak nie koniec. Trenerka podsycała też plotki dotyczące przeprowadzki do Hiszpanii, a tym samym transferu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski jest zastraszany. Boi się o rodzinę. "Grożono mu nawet śmiercią"

POLECAMY: Karolina Domaradzka kręci nosem na stylizacje Lewandowskich. Anna nie będzie zadowolona. "Wielka szkoda"