Stopy są ostatnio jednym z głównych tematów, którymi żyją Polacy. Co prawda większość z nas mówi o stopach procentowych, jednak jak się okazuje nie mniejsze poruszenie wywołują stopy Radosława Majdana.

Radosław Majdan o swoich stopach i brudnych skarpetkach

Były piłkarz ostatnio opublikował urocze zdjęcie z synem. Widać na nim, jak zaaklimatyzowani już w nowym domu ojciec i syn oglądają bajkę. To, że zasiedli do bajkowego seansu wynika z opisu, który Radosław Majdan zamieścił pod zdjęciem.

Uwielbiam te nasze"bajkowe" wieczory - napisał pod fotografią.

I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że w kadrze znalazły się stopy byłego sportowca. Fani w komentarzach szybko wytknęli mężowi "Perfekcyjnej", że skarpety, które ma na sobie, nie są w najlepszym stanie i są brudne.

Test białej skarpetki nie wyszedł dobrze - śmiali się.

Podobnych komentarzy było więcej, toteż Majdan postanowił się z nimi rozprawić i napisał komentarz pod kadrem.

To zdjęcie jest jak test psychologiczny - żartował sobie.

A później kontynuował.

Co pierwsze zwraca twoją uwagę: 1. skarpetki. 2. miłość rodzica do dziecka? Jeżeli twoją odpowiedzią jest 1., to powinieneś zacząć się martwić. Jeżeli 2., to gratuluję wrażliwości, spokoju i empatii - pisał.

Radosław Majdan o swoich stopach Screen Instagram /r_majdan

Coś czujemy, że ktoś tu nie ma dystansu do siebie. Cóż, przybrudzone skarpetki to nie koniec świata. W końcu prawdziwe życie nie jest tak idealne, jak pokazują to gwiazdy Instagrama.

