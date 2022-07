Lewandowscy przeprowadzą się do Hiszpanii? Anna podsyca plotki

Temat prawdopodobnego transferu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony emocjonuje wielu kibiców. Choć oficjalnie jeszcze tego nie ogłoszono, to dziennikarze sportowi nie mają wątpliwości, że już niebawem piłkarz zmieni klub. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, to Lewy wraz z rodziną będzie musiał przeprowadzić się do Hiszpanii.

Fani dopytują, czy Lewandowscy przeprowadzą się do Barcelony. Krótka odpowiedź Anny

Anna Lewandowska stara się utrzymywać kontakt z fanami i regularnie dzieli się ciekawostkami z życia prywatnego. Trenerka chętnie odpowiada również na pytania, które od nich otrzymuje. Jedna z osób była ciekawa, czy już niebawem wraz z mężem i córkami przeprowadzi się do Barcelony.

Też chciałabym to wiedzieć - napisała Lewandowska.

Trenerka zdradziła również, że jej córki chodzą do przedszkola zarówno w Monachium, jak i w Hiszpanii, a ona sama na poważnie zabrała się za naukę nie tylko języka angielskiego, ale również Hiszpańskiego.

Kibice FC Barcelony zwrócili uwagę na ciekawy szczegół

Co ciekawe, fani FC Barcelony, którzy zaczęli interesować się, kim jest żona Roberta Lewandowskiego, zauważyli, że na Instagramie obserwuje ona profil ich ulubionego klubu. Poinformowało o tym twitterowe konto "Radio Barca".

Żona Lewandowskiego śledzi FC Barcelonę na Instagramie!

Okazuje się, że Anna Lewandowska do tej pory obserwowała tylko jeden profil klubu piłkarskiego i był to Bayern Monachium. Z pewnością już niebawem dowiemy się, czy rzeczywiście Lewy wraz z rodziną przeniesie się do Hiszpanii.

