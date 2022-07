Tomasz Lis ma nową dziewczynę. Ukochana dziennikarza ma oryginalną pasję

Kariera Tomasza Lisa w ostatnich tygodniach stanęła pod znakiem zapytania. Dziennikarz pożegnał się ze stanowiskiem redaktora naczelnego "Newsweeka". Do tej pory nie wiadomo, co było tego bezpośrednią przyczyną, ale w mediach pojawiły się oskarżenia o mobbing. Wygląda jednak na to, że w życiu prywatnym Lisa wszystko zmierza w dobrym kierunku. Pudelek ujawnił, że znalazł on nową miłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak kiedyś wyglądała praca dziennikarza sejmowego. Opowiada Andrzej Morozowski

Jacek Jelonek w żałobie. "Moje serce jest złamane"

Tomasz Lis ma nową partnerkę

Portal podał, że Tomasz Lis związał się z niejaką Moniką. Domniemana partnerka dziennikarza jest trenerką rozwoju osobistego, a na swojej stronie internetowej przekonuje, że umie nauczyć, jak połączyć odpowiednią formę psychiczną i fizyczną. Pisząc o sobie informuje ponadto, że jest mistrzynią kick-boxingu oraz instruktorką pływania. Zdradza też, że kocha podróże.

Z ciekawości do ludzi i świata oraz by uczyć się od mistrzów zwiedziłam pół świata. Po wielu latach poszukiwań, uczestnictwa w morzu kursów i szkoleń dotyczących funkcjonowania ciała i umysłu w jedności trafiłam na kompletną, uniwersalną, prostą metodę, która poprawia jakość życia na każdym poziomie, obejmując ciało, umysł i duch jako jedno.

Niedawno do problemów byłego męża odniosła się Hanna Lis. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu potwierdziła, że proces rozwodowy już się zakończył.

Szanowni dziennikarze, moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa. Zatem uprzejmie proszę was o niekierowanie do mnie więcej pytań dotyczących mojego byłego męża - napisała na InstaStories Hanna Lis.

Nowa partnerka Tomasza Lisa jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie niekiedy pozuje z celebrytami z pierwszych stron gazet.

Robert Lewandowski jest zastraszany. Boi się o rodzinę