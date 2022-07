Telewizja Polska od kilku lat otrzymuje olbrzymie dotacje z budżetu państwa. Tylko w tamtym roku na konto telewizji Jacka Kurskiego wpłynęły ponad dwa miliardy złotych. Nic więc dziwnego, że Polacy zastanawiają się, na co przeznaczane są środki, a przede wszystkim, ile zarabiają pracownicy TVP. Przypomnijmy, że Telewizja Polska jest spółką skarbu państwa, którą finansują podatnicy, toteż Jacek Kurski musi opublikować dane o zarobkach swoich podwładnych. W tym roku nie podano jednak do wiadomości takich danych. Informacje o tym, ile zarabia Danuta Holecka i inni dziennikarze, podał za to "Super Express".

Ile zarabiają dziennikarze TVP?

Okazuje się, że najbardziej intratne umowy podpisały w TVP gwiazdy "Wiadomości" - Danuta Holecka i Michał Adamczyk. Na konto każdego z nich ma trafić aż po 40 tysięcy złotych miesięcznie - donosi tabloid.

Z kolei "Dziennik Gazeta Prawna" podawał, że Krzysztof Ziemiec zarabia niewiele mniej, bo 35 tysięcy złotych miesięcznie. Tyle samo otrzymuje znany z "Wiadomości" Adrian Klarenbach. Portal twierdzi też, że Michał Rachoń, gospodarz takich programów jak "Jedziemy" i "Jedziemy dalej", cieszy się z pensji w wysokości 25 tysięcy złotych.

W 2021 roku wyciekły też informacje na temat zarobków Jarosława Jakimowicza. Wówczas kontrowersyjny pracownik TVP miał zarabiać około 18 tysięcy miesięcznie.

Za jeden dyżur Jakimowicz dostaje półtora tys. złotych, a w tygodniu ma ich co najmniej trzy, zależy od tygodnia. Zarabia więc co najmniej 18 tysięcy złotych miesięcznie - za trzy godziny pracy w tygodniu - mówił informator Pudelka.

Przypomnijmy, że Jacek Kurski w 2017 roku nie chciał ujawniać, ile zarabiają pracownicy TVP. Zasłaniał się wówczas tajemnicą korporacyjną. Internauci żartowali sobie, że boi się, że gdyby takie dane zostały ujawnione, konkurencja chciałaby podkupić Danutę Holecką.

Wynagrodzenia objęte są tajemnicą korporacyjną, ale generalnie są niższe niż gwiazdorskie gaże z czasów redaktora Kraśki, zwłaszcza w przeliczeniu na liczbę wykonanych zadań - mówił.

W 2020 roku sąd zdecydował, że prezes TVP musi podać takie informacje.

Ile zarabia Danuta Holecka? Jacek Kurski musi ujawnić zarobki gwiazd TVP

Ile zarabiają dziennikarze TVN-u?

"Super Express" podaje, że jednym z najlepiej opłacanych dziennikarzy stacji TVN jest Piotr Kraśko. Dziennikarz ma zarabiać aż 70 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei magazynprzedsiebiorcy.pl utrzymuje, że na podobny przychód może liczyć także Monika Olejnik. Niemniej mają zarabiać gospodarze "Dzień dobry TVN", a także Hubert Urbański i Kuba Wojewódzki.