Joanna Opozda chwali się zdjęciem sprzed 15 lat. Trudno ją rozpoznać

Joanna Opozda pochwaliła się uroczym zdjęciem sprzed lat. Wygląda na to, że aktorce zebrało się na sentymenty.

Joanna Opozda na starym zdjęciu. Tak wyglądała, gdy miała 19 lat. Takie kadry to u niej rzadkość

Joanna Opozda nie należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się zdjęciami z rodzinnego albumu. Rzadko pokazuje bliskich i znajomych. Na kadrach, na których jest jej syn, za każdym razem zakrywa twarz chłopca. Zazwyczaj nie dzieli się też z fanami własnymi zdjęciami z dzieciństwa czy czasów, kiedy była nastolatką. Teraz jednak zrobiła wyjątek i pokazała fotografię, którą zrobiono, kiedy aktorka miała 19 lat. Pozuje na niej z dwiema koleżankami. Wygląda na to, że wybrały się na wycieczkę do Mediolanu i postanowiły uwiecznić te zagraniczne wojaże.

Takie przypomnienie mi wyskoczyło - napisała pod zdjęciem, które opublikowała na InstaStories.

Kadr opatrzyła też dwiema zabawnymi emotikonami.

Joanna Opozda w 2007 Fot. asiaopozda/Instagram

Na fotografii 19-letnia Joanna Opozda ma długie ciemne blond włosy. Pozuje też w kolorowym, obcisłym topie i w dżinsowych spodniach typu rybaczki. Do tego sandały na płaskiej podeszwie. Widać, że się zmieniła. Moda zresztą też.

Poznalibyście ją? My mieliśmy drobny kłopot.

