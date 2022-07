Związek Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przeszedł do historii. Para rozstała się po 17 latach związku. Rozprawa sądowa, mająca zakończyć ich małżeństwo, jest zaplanowana na 25 sierpnia. Do tej pory sporo mówiło się o tym, że to prezenterka zdecydowała się na rozstanie, ponieważ jak stwierdził tancerz w rozmowie w "Mieście kobiet", "jej wolność miała imię". Teraz mówi się o nowej partnerce Hakiela. Wiadomo, jak zareagowała serialowa Kinga Zduńska.

Marcin Hakiel z nową partnerką. Katarzyna Cichopek zareagowała

Jak doniósł nasz informator, u boku tancerza miała się pojawić tajemnicza kobieta, którą mężczyzna poznał przez Internet.

Okazało się, że nadają na tych samych falach, co więcej, oboje są rodzicami. Adaś i Helenka mieli już poznać dziecko nowej lubej Hakiela. Bardzo się polubili, co dla Marcina miało olbrzymie znaczenia, ponieważ przez rozstanie z Cichopek Adaś i Helenka wiele przeszli.

Teraz, jak doniósł Jastrząb Post, Hakiel już wie, jakich błędów nie popełniać przy wchodzeniu w drugą relację. Rozstanie z Cichopek miało go wiele nauczyć.

Związek z Kasią i rozstanie z nią wiele go nauczyło. Teraz już dobrze wie, jak zadbać o kobietę. Mimo tragedii rozstania Marcin jest otwarty na nowe uczucia i bardzo dba o to, by nie popełniać starych błędów - przekazał informator portalu.

Podobno Katarzyna Cichopek jest pozytywnie nastawiona do uczuciowych zmian w życiu aktora.

Informacja pojawiła się niedawno, ale najbliżsi wiedzieli o jego relacji od miesiąca. Pozytywnie go zaskoczyli swoją reakcją. Nawet Kasia dała mu do zrozumienia, że bardzo chce, ale to naprawdę bardzo, by był szczęśliwy. Bo to oznacza spokój i szczęście dla ich patchworkowej rodziny - czytamy na stronie serwisu.

