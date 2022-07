W cukierni "Słodki Słony" należącej do Magdy Gessler i jej córki Lary Gessler wydacie na jagodziankę aż 23 złote. Przesada? Opinie są podzielone. Jedni uważają, że to cena z kosmosu, inni byli, sprawdzili i nigdy więcej nie spróbują już żadnej innej. W sieci zaroiło się od nagrań i zdjęć z tym letnim przysmakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Syrenka Magda" Gessler wypoczywa na jachcie. "Arielka ma konkurencje!"

Miszczak rozpoczął falę transferów do Polsatu. Co z Gessler? Jasna deklaracja

U Magdy Gessler są najdroższe w mieście

Jagodzianka od Magdy Gessler robi taką furorę, że stała się cennym materiałem do kulinarnych recenzji. Blogerzy i tiktokerzy chcą sprawdzić, czy wydawanie "połowy pensji" na bułę ma jakikolwiek sens. Jagodziankowy szał trwa w najlepsze, ale czy naprawdę cena tego przysmaku sezonu w warszawskiej cukierni najsłynniejszej polskiej restauratorki musi być aż tak wysoka? W komentarzach do tiktokowej recenzji widzimy, że cena tej bułki to "podatek od lenistwa". W domu na pewno wyszłoby taniej.

Tyle się płaci za brak motywacji i odpalenia piekarnika! Za tę cenę masz blachę pysznego ciasta!

Za 23 zł to by babcia jagodzianek na cały tydzień narobiła.

Za 17 zł masz kilo jagód i jakieś kilkanaście jagodzianek napakowanych jagodami - czytamy w komentarzach.

Jak widać, praktyczne podejście skłania do przemyślenia decyzji o inwestycji aż 23 złotych w zwykłą bułkę z nadzieniem. Ale czy faktycznie niczym się nie wyróżnia?

Podejrzeliśmy kilka internetowych recenzji i zdaje się, że ten wypiek sam się broni. Blogerka Domiwro w jednym ze swoich instagramowych postów opisała wnioski po poszukiwaniu najlepszej jagodzianki w Warszawie. Okazuje się, że to właśnie wyrób z cukierni "Słodki Słony" stanął na pierwszym miejscu.

Jagodzianka mega ciężka, jeszcze lekko ciepła, wypełniona po brzegi. Pyszna kruszonka, rozpływająca się w ustach. No bajka! Cena robi wrażenie, ale warto było - czytamy we wpisie blogerki.

Wpis doceniła sama twórczyni wypieku i skomentowała krótkim tekstem i pokaźną liczbą serduszek.

Bardzo miło - napisała Magda Gessler.

Partner blogerki, nauczyciel matematyki, który prowadzi na YouTubie kanał Atypowynauczyciel, podsumował zawrotną cenę wypieku.

Marzę, żeby dożyć takich czasów, aby pensja nauczycieli rosła wprost proporcjonalnie do cen jagodzianek - skomentował.

Skusicie się na słynną jagodziankę, czy wolicie domowe wypieki?

Gessler na Teneryfie. One i inne gwiazdy na urlopach pokazują się bez makijażu

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Magda Gessler świętowała urodziny. Fani zwrócili uwagę na jej makijaż. "Sama pani się maluje?"