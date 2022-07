Robert Lewandowski rozpoczął przygotowania do nowego sezonu - wciąż z Bayernem Monachium. W tle nadal mówi się o transferze do FC Barcelona i podobno negocjowana jest stawka, która ma sprawić, że "Lewy" przejdzie do katalońskiego klubu. Zgodnie z ostatnimi informacjami podanymi przez "SportBild", Bayern żąda 50 mln euro + 10 mln euro w bonusach. Wiadomo, że kwestia budzi kontrowersje, jak informują WP SportoweFakty, do tego stopnia, że piłkarz ma obawiać się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Dostaje pogróżki.

Robert Lewandowski ma przejść do FC Barcelony. Nie wszystkim myśl o transferze się podoba

Robert Lewandowski w poniedziałek postanowił sam przylecieć do Monachium. Choć ma tutaj dom, wolał, by Anna z córkami w tym momencie nie przebywały w Niemczech. A to dlatego, że kwestia transferu nie podoba się kibicom Bayernu do tego stopnia, że "Lewy" w ostatnim czasie miał otrzymywać pogróżki. Przynajmniej na to wskazują informacje przekazane przez WP SportoweFakty.

W ostatnim czasie Robert, za pośrednictwem social mediów, otrzymywał różne pogróżki, w tym te najcięższego kalibru, czyli pozbawienia życia - czytamy.

Póki co, Lewandowski wciąż trenuje z Bayernem - w środę rano stawił się na boisku. Zrobił to po tym, jak poniedziałkowe testy wydolnościowe udowodniły, że jest w świetnej formie. Wcześniej pojawiały się głosy, że może zdecydować się na "strajk" i odpuścić, skoro wkrótce ma przejść do innego klubu.

