Bradley Cooper ma nową dziewczynę. To znana polityczka. "Są dopasowani idealnie"

Bradley Cooper, odkąd rozstał się z Iriną Shayk w 2019 roku, nie może znaleźć prawdziwej miłości. Do mediów co jakiś czas docierają nowe informacje o kolejnych kobietach, z którymi się spotyka, ale żadna nie zagrzała miejsca obok niego na dłużej. Aktor miał romansować m.in. z Jennifer Garner, z którą został przyłapany na plaży przez paparazzi, oraz z Laurą Dern. Ta druga odniosła się do plotek i zaprzeczyła, by łączyło ją coś z Bradleyem. Zapewniła, że traktuje go jak brata. Teraz wiele wskazuje na to, że Cooper ma kolejną partnerkę.

REKLAMA

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Zobacz wideo Sebastian Fabijański potwierdził zdrady

Bradley Cooper ma nową partnerkę. To znana polityczka

Page Six donosi, że Bradley Cooper związał się z 45-letnią Humą Abedin, polityczką i szefową sztabu Hilary Clinton.

Bradley po cichu spotyka się od kilku miesięcy z Humą, trzymają to w wielkim sekrecie – powiedział informator portalu.

Jak twierdzi źródło, aktora i polityczkę łączą wspólne pasje oraz zainteresowania.

Są dopasowani idealnie. Oboje przejmują się władzą, polityką i sprawami ludzkimi - czytamy.

Co więcej, Bradley i Huma pojawili się na jednej imprezie. Byli w tym roku na MET Gali, jednak nie mają wspólnych zdjęć. Czy to właśnie wtedy się poznali? A może już się spotykali i udawali obojętność?

Wyciekły nowe szczegóły na temat rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Huma Abedin o nowym związku miała powiedzieć tylko grupce najbliższych przyjaciół. Nie wyjawiła im jednak, kim jest jej wybranek. Informację o tym, że jest to Bradley Cooper, zostawiła tylko dla siebie. Polityczka miała też ku temu powody. Przeżyła trudne rozstanie z politykiem Anthonym Weinerem, który uwikłał się w seksaferę. Ówczesny Członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyznał się do tego, że uprawiał seks przez internet, a także wysyłał nieznajomym nieprzyzwoite fotki, także swojego krocza. Żona mu wybaczyła, ale on nadal ją zdradzał. W wywiadach opowiadała o tym, że musiała żyć z poczuciem wstydu i radzić sobie z tym, co robił jej mąż. Tak było przez kilka lat, aż do rozpadu ich małżeństwa w 2017 roku.