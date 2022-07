Ewa Chodakowska zalała się łzami. "Biegłam, krzyczałam". Skończyło się w klinice

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej zapracowanych kobiet w show-biznesie. Naczelna trenerka Polek dowodzi całym fit imperium. W natłoku pracy i obowiązków zawsze stara się wygospodarować czas na podróż do rodzinnego Sanoka i chwile dla puchatego pupila, psa Joe. W trakcie ostatniego spaceru w parku doszło do groźnego incydentu z udziałem rowerzysty. Cała sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapłakana Ewa Chodakowska opowiada o incydencie w parku

Chodakowska w zmysłowej sukience za prawie 7 tys. złotych. Podobną kupicie w Zarze

Ewa Chodakowska we łzach opowiedziała o incydencie w parku

Roztrzęsiona Ewa Chodakowska umieściła na InstaStories wideo, gdzie cała we łzach relacjonuje, co się wydarzyło. Trenerka wybrała się na spacer z psem do jednego z warszawskich parków. Niespodziewanie chodnikiem nadjechał rowerzysta. Mężczyzna najechał na smycz, która wkręciła się w koło, ciągnąc psa kilkanaście metrów po asfalcie. Rowerzysty nie dało się w żaden sposób zatrzymać, bo nie zauważył smyczy i nie słyszał krzyków przez słuchawki w uszach.

Jestem właśnie w parku z Joe Joe na spacerze. Ten człowiek jechał sobie ścieżką, która nie jest przeznaczona dla rowerów, ze słuchawkami w uszach. Miałam psa na dłuższej smyczy, wjechał mi w tę smycz. Pociągnął mi Joe jakieś 15 metrów po chodniku. Nie widział smyczy i nie słyszał, jak za nim biegłam i krzyczałam, żeby się zatrzymał, bo miał słuchawki w uszach - powiedziała roztrzęsiona trenerka.

Trenerka musiała udać się z psem do kliniki weterynaryjnej. Joe jest cały, ale jak twierdzą lekarze, obrażenia wewnętrzne mogą dać o sobie znać dopiero za kilka dni. Pies dostał zastrzyk przeciwbólowy i przeciwzapalny. Chodakowska poinformowała, że pupil jest przede wszystkim oszołomiony całą sytuacją.

Na razie jest na takiej adrenalinie, że na pewno nie czuje bólu - dodała.

W najnowszym wpisie Ewa Chodakowska uspokoiła fanów i dodała, że Joe czuje się już dobrze. W weekend zostaną powtórzone badania, aby upewnić się, czy wszystko jest w porządku i czy nie wystąpiły obrażenia wewnętrzne.

Ewa Chodakowska we łzach opowiedziała o incydencie w parku. Skończyło się w przychodni fot. instagram.com

Ewa Chodakowska we łzach opowiedziała o incydencie w parku. Skończyło się w przychodni fot. instagram.com

Ewa Chodakowska podziwia zachód słońca. Fanka znalazła jednak problem. Błyskawiczna reakcja trenerki. "Pudło!"

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Ewa Chodakowska diametralnie skróciła włosy. Tłumaczy dlaczego. "Tyle zapuszczałam"