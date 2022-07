Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek na początku czerwca świętowali drugie urodziny Henryka. Chłopiec jest ich pierwszym wspólnym dzieckiem, a jego narodziny były spełnieniem marzeń małżonków. Zwłaszcza były bramkarz nie posiada się ze szczęścia i każdą chwilę poświęca pierworodnemu. Kilka dni temu całą rodziną wprowadzili się do nowego domu, który wynajmują za 30 tys. zł miesięcznie. Prace związane z przeprowadzką dobiegły już końca, a tata może odpoczywać wreszcie w towarzystwie syna.

REKLAMA

44 lata na karku, ale wizualnie jakby mniej, bo styl Małgorzaty Rozenek ewoluuje

Zobacz wideo Co się stało?!

Radosław Majdan z Henrykiem. Internauci patrzą na jego stopy

Zdjęciem z takiego momentu pochwalił się właśnie na Instagramie. Widzimy na nim, jak Radosław Majdan ułożył się wygodnie w fotelu, a na nim leży Henio. Panowie patrzą w tym samym kierunku.

Uwielbiam te nasze "bajkowe" wieczory #dzidziuśmajdana - napisał i zdradził przy okazji, jak spędzali wspólny czas.

Jednak to, co zwraca największą uwagę, to stopy Majdana. Były sportowiec położył je wygodnie na podnóżku. Internauci doczepili się do jego skarpet, które nie są w najlepszym stanie i nie należą do najczystszych. Radosław Majdan najwidoczniej nie chciał mieć takich uwag na profilu, ponieważ niektóre komentarze już zniknęły z jego konta.

Zdejmij skarpety.

Test białej skarpetki nie wyszedł dobrze - czepiają się użytkownicy Instagrama.

Wyciekły nowe szczegóły na temat rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

To nie jest jednak jedyna kwestia, która poruszyła internautów. Zdaniem niektórych dziecko w tym wieku nie powinno już używać smoczka, a przed snem maluch powinien unikać oglądania telewizji. Jedna z użytkowniczek podzieliła się też uwagami na temat nowego mieszkania Majdana i Rozenek. Jej zdaniem poprzedni dom małżonków był bardziej przytulny.