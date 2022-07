Robert Lewandowski to obecnie jeden z najlepszych sportowców na świecie, dzięki czemu nazwisko Polaka znane jest w niemal każdym kraju za granicą. Piłkarz nie ogranicza się jednak do zawodowego kopania piłki i wraz z żoną Anną Lewandowską podbija coraz to nowe zagraniczne bankiety. Zainteresowanie wokół małżonków podkręcają też wciąż niepotwierdzone plotki o transferze zawodnika do klubu FC Barcelona. Na ten ostatni temat wypowiedziała właśnie Paulina Krupińska. Jej słowa rzucają nowe światło na sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska chciała się wyprowadzić do Nowej Zelandii? Sebastian Karpiel-Bułecka dał jej jedną radę

Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzą się do Barcelony? Słowa ich przyjaciółki nie pozostawiają wątpliwości

Kolejną wskazówką, mogącą świadczyć o tym, że w doniesieniach o przeprowadzce Lewandowskich do Barcelony jest sporo prawdy, są słowa Pauliny Krupińskiej. W rozmowie z magazynem "Co za tydzień" stacji TVN prezenterka, a prywatnie bliska znajoma pary, na pytanie o krążące plotki odpowiedziała:

Bardzo bym chciała, bo kocham Hiszpanię, kocham Barcelonę i jeżeli to się kiedyś zdarzy, to będę częstym gościem.

Spekulacje dotyczące przeprowadzki Anny i Roberta Lewandowskich do Barcelony pojawiają się w mediach regularnie. Problemem jest kontrakt piłkarza z drużyną Bayern Monachium, który jest ważny jeszcze przez rok.

Internauci krytykują Lewandowskich. "Lans, szpan, czerwone dywany i reklamy"

W związku z tym transfer sportowca pozostaje kwestią niepotwierdzoną, mimo że zarówno on, jak i jego żona regularnie publikują w sieci materiały, w których dają do zrozumienia, że chętnie zamieszkaliby w stolicy Katalonii.

Lewandowska przez przypadek pokazała, jaką tapetę ma w telefonie. Uroczy kadr