Ewa Chodakowska diametralnie skróciła włosy. Tłumaczy dlaczego. "Tyle zapuszczałam"

Ewa Chodakowska parę razy eksperymentowała z fryzurami. Kilka lat temu przefarbowała je na bardzo modny wówczas truskawkowy blond, a na początku 2019 roku zdecydowała się na ostre cięcie i zaprezentowała w sięgającym nieco poza linię żuchwy bobie. Mimo że fani zachwycili się metamorfozą trenerki, która nigdy wcześniej nie miała aż tak krótkich włosów, sama Chodakowska niedługo później zapragnęła wrócić do starej fryzury. W połowie lipca jurorka "Dance, dance, dance" wybrała się do fryzjera, bo, jak się okazało, włosy wymagały interwencji.

Ewa Chodakowska zaprezentowała się w nowej fryzurze

Relacją z wizyty u fryzjera Chodakowska podzieliła się na Instagramie. W krótkim filmiku pokazała, że na podłodze salonu znalazło się dobre siedem lub osiem centymetrów obciętych włosów. Zmiana była konieczna, bo staranna pielęgnacja o skórę głowy trenerki przyczyniła się do wzrostu całej masy tzw. "baby hair".

Ciach! Zgadnij, ile centymetrów obcięłam? Tyle zapuszczałam po to, żeby obciąć? O co chodzi? (...) Na mojej głowie pojawiło się tysiące nowych "baby hair" - wyjaśniła.

Dodała, że nie było konieczne obcięcie samych końcówek włosów, a ich spore skrócenie. Te znajdujące się bliżej skóry głowy sprawiały wrażenie o wiele gęstszych. Ewa Chodakowska bez żalu odświeżyła więc fryzurę.

Ewa Chodakowska instagram.com/@chodakowskaewa

Trenerka pod koniec czerwca wróciła do intensywnej aktywności na Instagramie. Wcześniej zrobiła krótką przerwę od mediów społecznościowych, udając się na urlop do Grecji. Mimo że zachwalała "wakacje bez telefonu w ręce", udostępniła kilka zdjęć z wyjazdu, co stało się przyczyną lekkiego spięcia wywołanego przez jedną z jej fanek.