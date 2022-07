Doda, Kim Kardashian, Ariana Grande czy Natalia Siwiec to gwiazdy, które mogą pochwalić się wspaniałymi fryzurami. Jak się okazuje, ich piękne włosy wcale nie są do końca naturalne. Niektóre z wymienionych gwiazd zakładają peruki jedynie do teledysków czy na występy, inne noszą je na co dzień, aby mieć znacznie bujniejszą niż zwykle fryzurę. Przeważnie wygląda to bardzo naturalnie. Zdarzają się jednak sytuacje, że doczepy lub peruki założone się nieumiejętnie. Zobaczcie "włosowe" wpadki gwiazd.

REKLAMA

Kidman jest na diecie jajecznej. A Doda? Tak gwiazdy utrzymują szczupłe sylwetki

Zobacz wideo Natsu pokazała swoją codzienną wieczorną pielęgnację. Jak wygląda bez doczepianych włosów i sztucznych rzęs?

Te fryzury gwiazd to zdecydowanie pomyłka stylistów

Nasze zestawienie otwiera jedna z najpopularniejszych aktorek na świecie, czyli Angelina Jolie. Jakiś czas temu pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Rzymie, gdzie promowała film "The Eternals". Kreacja, którą tego wieczoru miała na sobie, oczarowała wszystkich, ale tego samego nie można było powiedzieć o jej fryzurze. Włosy aktorki zostały wyjątkowo nieumiejętnie przedłużone i sztuczne pasma wyraźnie odstawały od naturalnych kosmyków. Zdaniem jej fanów osoba odpowiedzialna za tę wpadkę powinna natychmiast stracić pracę.

Podobną włosową wpadkę zaliczyła również Kaja Paschalska. Kilka lat temu aktorka podczas jednej z branżowych imprez zaprezentowała się w koszmarnej fryzurze. Na co dzień gwiazda serialu "Klan" ma rude włosy. Wówczas jednak zdecydowała się je rozjaśnić i dodać do nich kilka sztucznych pasm. Efekt? Bardzo daleki od ideału.

Jesienna ramwka TVP KAPiF

Reese Witherspoon nigdy nie ukrywała tego, że natura nie obdarzył jej gęstymi włosami. W związku z tym aktorka chętnie nosi doczepy. Przeważnie są bardzo ładnie ukryte pod jej naturalnymi pasami. Niestety, podczas premiery filmu "How do You Know" coś poszło nie tak i sztuczne kosmyki były widoczne.

Premiera filmu How do You Know Russ Einhorn / Splash News EAST NEWS pobrane 12.07.2022

Na początku kariery Britney Spears słynęła z przepięknych długich blond włosów. Odkąd jednak w 2007 roku ogoliła głowę, częściej zaczęła sięgać po peruki i doczepy. Sztuczne kosmyki nosi zarówno na co dzień, jak i w trakcie występów. Obecnie fryzura piosenkarki nie prezentuje się jednak najlepiej. Często również podczas koncertów włosy odczepiają się i lądują na ziemi.

Britney Spears Screen: YouTube/@Hollyscoop

Jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentują się gwiazdy, których peruki czy doczepiane pasma zostały właściwie dobrane i założone, to koniecznie zajrzyjcie do przygotowanej galerii u góry strony. Są tam fotografie między innymi Natalii Siwiec, Małgorzaty Rozenek czy Ariany Grande.

Najgorsze fryzury gwiazd. Sztywna grzywka Cichopek i Rozenek z kokardą. To nie koniec