Suri Cruise, córka aktorskiej pary - Katie Holmes i Toma Cruise'a, od dziecka nie może narzekać na brak zainteresowania paparazzi. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali 16-letnią dziewczynę na spacerze z koleżanką. Nie da się ukryć, że Suri Cruise się zmieniła i jest teraz bardzo podobna do mamy Katie Holmes. Wystarczy tylko spojrzeć na rysy twarzy.

Suri Cruise jest kopią mamy. Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Suri Cruise, jak to w przypadku nastolatek bywa, często chodzi na spotkania z koleżankami i korzysta z młodzieńczego życia. Na ostatnich fotografiach, które zostały zrobione przez fotoreporterów, widać, że młoda dziewczyna zaczyna coraz bardziej przypominać mamę, Katie Holmes. Nie tylko jeśli chodzi o rysy twarzy, długie włosy czy gestykulację, ale także styl ubioru. Nastolatka wybiera proste, dziewczęce ubrania, które zawsze były charakterystyczne dla stylu Holmes. Córka aktorskiej pary miała na sobie biały podkoszulek i prostą, turkusową spódnicę w kwiecisty wzór. Do tego dobrała żółtą, stylową torebkę.

Trudne dzieciństwo Suri Cruise

Córka Toma Cruise'a i Katie Holmes nie miała łatwego dzieciństwa ze względu na to, że jej ojciec należał do kościoła scjentologicznego. Aktor bardzo chciał, żeby jego dziecko także należało do sekty. Dzięki mamie, Katie Holmes, do tego nie doszło. W 2010 roku aktorka rozstała się z mężem i postanowiła odłączyć się od sekty. Jakiś czas potem trwała batalia sądowa o prawo do opieki nad córką. Aktorka, biorąc pod uwagę dobro dziecka, poszła na niektóre ugody i nie wypowiada się publicznie na temat relacji z Tomem Cruisem. Nie opowiadała także publicznie o funkcjonowaniu w sekcie, do której dołączyła, kiedy była zakochana w aktorze.